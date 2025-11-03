Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

“Es un notición”: Carlos Delgado reacciona a su nueva nominación a Cooperstown

El extoletero boricua revela a El Nuevo Día cómo recibió el anuncio y qué representaría entrar al Salón de la Fama junto a Carlos Beltrán

3 de noviembre de 2025 - 4:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Delgado apareció por primera vez con los Blue Jays en la parte final de la temporada de 1993 y solo consumió dos turnos.El aguadillano jugó su primera campaña completa con Toronto en 1996 y sacudió 25 jonrones con 92 remolcadas en 138 juegos. Es el máximo jonronero puertorriqueño en la historia de las Grandes Ligas con 473 bambinazos. También totalizó 1,512 carreras remolcadas.
1 / 8 | “Es un notición”: Carlos Delgado reacciona a su nueva nominación a Cooperstown. Carlos Delgado apareció por primera vez con los Blue Jays en la parte final de la temporada de 1993 y solo consumió dos turnos. - CARLA D MARTINEZ FERNANDEZ
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

“Estoy bien contento. ¡Es un notición!”. Así reaccionó Carlos Delgado este lunes en la tarde al conocer que su nombre vuelve a estar bajo consideración para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol.

RELACIONADAS

Delgado fue incluido nuevamente en la lista del Comité Contemporáneo del Salón de la Fama, junto a otros siete peloteros encabezados por Barry Bonds y Roger Clemens.

El Comité, compuesto por 16 miembros, anunciará su votación el 7 de diciembre. Al igual que en el proceso anterior, el candidato necesita obtener el 75% de los votos para ser exaltado.

“Ya no puedo dar un hit más. Ahora es cuestión de cruzar los dedos, prender velas y seguir adelante”, dijo Delgado a El Nuevo Día, quien conectó 473 cuadrangulares e impulsó 1,512 carreras durante su carrera de 17 temporadas, concluida en 2009.

Delgado confesó que la noticia le llegó de forma inesperada: primero la vio con sus propios ojos, y luego la emoción le llegó directo al corazón.

Contó que no fue notificado oficialmente por el Salón, sino que se enteró como cualquier lector de noticias.

“Fue una grata sorpresa. Me cogió fuera de base porque estaba de viaje y no estaba pensando que lo iban a anunciar hoy (lunes)”, relató vía telefónica a este diario.

“Cuando chequeé el teléfono y vi los ocho nombres, leí el mío y se me aceleró el corazón un poquito. Honestamente, me tomó por sorpresa. Pero definitivamente fue una grata noticia”.

Delgado aseguró que no mira hacia atrás, a su primera oportunidad de ser elegido a Cooperstown, sino que prefiere enfocarse en el presente.

“Las cosas pasan cuando tienen que pasar. En aquel momento no se dio, y aunque fue triste porque tenía esperanzas, ahora, 10 años más tarde, veo ese titular el 3 de noviembre. El momento es ahora. Vamos a disfrutarlo y a esperar que llegue el otro momento”, expresó el exjugador, de 53 años.

Además de Bonds, Clemens y Delgado, el Comité considerará también a Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela.

“Son caballetes todos”, dijo Delgado. “Ahí están posiblemente el mejor jugador de posición (Bonds), uno de los mejores lanzadores (Clemens) y uno de los mejores segundas bases ofensivos (Kent). Es lo bonito de esto: el reconocimiento entre los mejores. Ahí no van a poner a ‘Chucho el de la Esquina’. Si quieres ser reconocido entre los grandes, tienes que competir con los grandes. Y vamos para encima”.

Delgado fue cuatro veces finalista entre los 10 mejores en la votación al Jugador Más Valioso, destacando su temporada de 2003 con 42 jonrones y 145 impulsadas para los Blue Jays de Toronto, cuando quedó en segundo lugar.

Su consistencia ofensiva fue sobresaliente, con nueve temporadas de más de 100 carreras impulsadas y otras tres rondando las 90.

La nueva nominación también podría tener un significado especial: podría coincidir con la posible exaltación de su compadre Carlos Beltrán, otro puertorriqueño con grandes méritos.

“Esa sería la ‘cherry’ encima del bizcocho. No dudo que Carlos (Beltrán) entre este año de cabeza (en 2026), y qué gran honor sería entrar juntos. Vamos a ver. Seguimos positivos”, concluyó Delgado.

Tags
Carlos DelgadoSalón de la Fama del béisbolBlue Jays de TorontoMets de Nueva YorkCooperstown
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: