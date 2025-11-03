Carlos Delgado apareció por primera vez con los Blue Jays en la parte final de la temporada de 1993 y solo consumió dos turnos.

"Es un notición": Carlos Delgado reacciona a su nueva nominación a Cooperstown.

“Estoy bien contento. ¡Es un notición!”. Así reaccionó Carlos Delgado este lunes en la tarde al conocer que su nombre vuelve a estar bajo consideración para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol.

Delgado fue incluido nuevamente en la lista del Comité Contemporáneo del Salón de la Fama, junto a otros siete peloteros encabezados por Barry Bonds y Roger Clemens.

El Comité, compuesto por 16 miembros, anunciará su votación el 7 de diciembre. Al igual que en el proceso anterior, el candidato necesita obtener el 75% de los votos para ser exaltado.

“Ya no puedo dar un hit más. Ahora es cuestión de cruzar los dedos, prender velas y seguir adelante”, dijo Delgado a El Nuevo Día, quien conectó 473 cuadrangulares e impulsó 1,512 carreras durante su carrera de 17 temporadas, concluida en 2009.

Delgado confesó que la noticia le llegó de forma inesperada: primero la vio con sus propios ojos, y luego la emoción le llegó directo al corazón.

Contó que no fue notificado oficialmente por el Salón, sino que se enteró como cualquier lector de noticias.

“Fue una grata sorpresa. Me cogió fuera de base porque estaba de viaje y no estaba pensando que lo iban a anunciar hoy (lunes)”, relató vía telefónica a este diario.

“Cuando chequeé el teléfono y vi los ocho nombres, leí el mío y se me aceleró el corazón un poquito. Honestamente, me tomó por sorpresa. Pero definitivamente fue una grata noticia”.

Delgado aseguró que no mira hacia atrás, a su primera oportunidad de ser elegido a Cooperstown, sino que prefiere enfocarse en el presente.

“Las cosas pasan cuando tienen que pasar. En aquel momento no se dio, y aunque fue triste porque tenía esperanzas, ahora, 10 años más tarde, veo ese titular el 3 de noviembre. El momento es ahora. Vamos a disfrutarlo y a esperar que llegue el otro momento”, expresó el exjugador, de 53 años.

Además de Bonds, Clemens y Delgado, el Comité considerará también a Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela.

“Son caballetes todos”, dijo Delgado. “Ahí están posiblemente el mejor jugador de posición (Bonds), uno de los mejores lanzadores (Clemens) y uno de los mejores segundas bases ofensivos (Kent). Es lo bonito de esto: el reconocimiento entre los mejores. Ahí no van a poner a ‘Chucho el de la Esquina’. Si quieres ser reconocido entre los grandes, tienes que competir con los grandes. Y vamos para encima”.

Delgado fue cuatro veces finalista entre los 10 mejores en la votación al Jugador Más Valioso, destacando su temporada de 2003 con 42 jonrones y 145 impulsadas para los Blue Jays de Toronto, cuando quedó en segundo lugar.

Su consistencia ofensiva fue sobresaliente, con nueve temporadas de más de 100 carreras impulsadas y otras tres rondando las 90.

La nueva nominación también podría tener un significado especial: podría coincidir con la posible exaltación de su compadre Carlos Beltrán, otro puertorriqueño con grandes méritos.