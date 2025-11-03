Los Rangers sumarían al boricua Alex Cintrón a su cuerpo técnico de bateo

El yabucoeño Alex Cintrón, quien por años fue uno de los coaches de bateo de los Astros de Houston, cumplirá esa función en 2026 con los vecinos Rangers de Texas, informó el domingo el escritor Michael Schwab.

Los Rangers finalizaron en la posición número 18 en la estadística de bateo colectivo de las Grandes Ligas en 2025.

Cintrón dirige actualmente a los Leones del Escogido, que marchan en el segundo lugar (5-5) de la liga dominicana de béisbol.

Los Rangers están transformando su grupo de adiestradores. Hace dos semanas nombraron a Skip Schumaker como su nuevo mánager. Schumaker fue uno de los principales candidatos para ocupar vacantes de dirigente en varias organizaciones.

Un informe de los Rangers, publicado el 31 de octubre, adelantó que no es definitiva la permanencia de los coaches de bateo del equipo en el 2025: Bret Boone, Justin Viele y Seth Conner.

Cintrón trabajó para los Astros desde el 2017 en distintas funciones. Estuvo bajo las órdenes de los dirigentes A.J. Hinch, Dusty Baker y el boricua Josué Espada. Fue parte de los campeonatos de 2017 y 2022.

Su contrato con los Astros no fue renovado para el 2026. El equipo no clasificó a la postemporada en 2025, y la organización está realizando cambios en su grupo de coaches.

Los Rangers cuentan con bateadores como los jugadores del cuadro Corey Seager y Marcus Semien, así como con los jardineros Adolis García.