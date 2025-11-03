Opinión
Feriados
3 de noviembre de 2025
83°lluvia fuerte
Deportes Béisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Rangers sumarían al boricua Alex Cintrón a su cuerpo técnico de bateo

Tras casi una década con los Astros, el puertorriqueño emprendería una nueva etapa en su carrera como coach

3 de noviembre de 2025 - 11:36 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Alex Cintrón, a la izquierda, trabajó con los Astros de Houston hasta la campaña 2025.
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodista fernando.ribas@gfrmedia.com

El yabucoeño Alex Cintrón, quien por años fue uno de los coaches de bateo de los Astros de Houston, cumplirá esa función en 2026 con los vecinos Rangers de Texas, informó el domingo el escritor Michael Schwab.

RELACIONADAS

Los Rangers finalizaron en la posición número 18 en la estadística de bateo colectivo de las Grandes Ligas en 2025.

Cintrón dirige actualmente a los Leones del Escogido, que marchan en el segundo lugar (5-5) de la liga dominicana de béisbol.

Los Rangers están transformando su grupo de adiestradores. Hace dos semanas nombraron a Skip Schumaker como su nuevo mánager. Schumaker fue uno de los principales candidatos para ocupar vacantes de dirigente en varias organizaciones.

Un informe de los Rangers, publicado el 31 de octubre, adelantó que no es definitiva la permanencia de los coaches de bateo del equipo en el 2025: Bret Boone, Justin Viele y Seth Conner.

Cintrón trabajó para los Astros desde el 2017 en distintas funciones. Estuvo bajo las órdenes de los dirigentes A.J. Hinch, Dusty Baker y el boricua Josué Espada. Fue parte de los campeonatos de 2017 y 2022.

Su contrato con los Astros no fue renovado para el 2026. El equipo no clasificó a la postemporada en 2025, y la organización está realizando cambios en su grupo de coaches.

Los Rangers cuentan con bateadores como los jugadores del cuadro Corey Seager y Marcus Semien, así como con los jardineros Adolis García.

El conjunto texano también podría tener en 2026 al prospecto boricua Abimalec Ortiz, quien en 130 juegos entre Doble A y Triple A anotó 85 carreras, conectó 25 jonrones e impulsó 89.

Rangers de Texas MLB Astros de Houston Béisbol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
