Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de septiembre de 2025
79°tormenta
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cal Raleigh conecta su jonrón número 53 de la temporada; sigue empatado con Javy López

El estelar receptor de los Mariners se desempeñó el domingo como bateador designado

7 de septiembre de 2025 - 5:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cal Raleigh conecta su jonrón número 53 de la temporada en el noveno inning el domingo, durante el choque entre Mariners y Braves. (Colin Hubbard)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Atlanta - Cal Raleigh conectó su jonrón número 53, para liderar las Grandes Ligas, y los Mariners de Seattle sumaron 20 hits al anotar la mayor cantidad de carreras desde 2012 en la aplastante victoria el domingo 18-2 sobre los Braves de Atlanta.

RELACIONADAS

Raleigh, que empató el sábado al boricua Javy López como el jugador con más cuadrangulares desempeñándose detrás del plato (con 42), jugó el domingo como bateador designado.

López registró 42 de 43 cuadrangulares como catcher en la campaña 2003, precisamente con los Braves.

El venezolano Eugenio Suárez conectó dos vuelacercas, elevando su total de la temporada a 45, y el dominicano Jorge Polanco y Josh Naylor igualmente se fueron profundo, ya que los Mariners tuvieron cinco jonrones en juegos consecutivos por segunda vez en la historia del equipo, la primera desde el 20-21 de mayo de 1994.

Polanco y Naylor conectaron cuadrangulares en una tercera entrada de ocho carreras y Raleigh logró uno de tres carreras en una novena entrada de siete anotaciones, dándole 113 carreras impulsadas. Suárez conectó un jonrón solitario en la sexta y un batazo de dos carreras en la novena.

Seattle tuvo su mayor cantidad de carreras desde que venció a Texas 21-8 el 30 de mayo de 2012, y la mayor cantidad de hits desde que consiguió 20 en ese juego contra los Rangers. Los Mariners ganaron juegos consecutivos por primera vez desde el 24 de agosto contra los Athletics y al día siguiente contra San Diego.

Por los Mariners, el cubano Randy Arozarena se fue de 4-2 con dos anotadas y tres empujadas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y tres impulsadas, Víctor Robles de 5-2 con dos anotadas. El venezolano Eugenio Suárez de 5-2 con dos anotadas y tres remolcadas.

Por los Braves, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 2-0. El dominicano Marcell Ozuna de 3-0.

Tags
BéisbolMLBBoricuas en Grandes LigasBraves de AtlantaMariners de Seattle
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: