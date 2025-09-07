Cal Raleigh conecta su jonrón número 53 de la temporada; sigue empatado con Javy López

Atlanta - Cal Raleigh conectó su jonrón número 53, para liderar las Grandes Ligas, y los Mariners de Seattle sumaron 20 hits al anotar la mayor cantidad de carreras desde 2012 en la aplastante victoria el domingo 18-2 sobre los Braves de Atlanta.

Raleigh, que empató el sábado al boricua Javy López como el jugador con más cuadrangulares desempeñándose detrás del plato (con 42), jugó el domingo como bateador designado.

López registró 42 de 43 cuadrangulares como catcher en la campaña 2003, precisamente con los Braves.

El venezolano Eugenio Suárez conectó dos vuelacercas, elevando su total de la temporada a 45, y el dominicano Jorge Polanco y Josh Naylor igualmente se fueron profundo, ya que los Mariners tuvieron cinco jonrones en juegos consecutivos por segunda vez en la historia del equipo, la primera desde el 20-21 de mayo de 1994.

Polanco y Naylor conectaron cuadrangulares en una tercera entrada de ocho carreras y Raleigh logró uno de tres carreras en una novena entrada de siete anotaciones, dándole 113 carreras impulsadas. Suárez conectó un jonrón solitario en la sexta y un batazo de dos carreras en la novena.

Seattle tuvo su mayor cantidad de carreras desde que venció a Texas 21-8 el 30 de mayo de 2012, y la mayor cantidad de hits desde que consiguió 20 en ese juego contra los Rangers. Los Mariners ganaron juegos consecutivos por primera vez desde el 24 de agosto contra los Athletics y al día siguiente contra San Diego.

Por los Mariners, el cubano Randy Arozarena se fue de 4-2 con dos anotadas y tres empujadas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y tres impulsadas, Víctor Robles de 5-2 con dos anotadas. El venezolano Eugenio Suárez de 5-2 con dos anotadas y tres remolcadas.