Carlos Beltrán arranca fuerte rumbo al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown

Con una cuarta parte de las papeletas reveladas, el puertorriqueño Carlos Beltrán luce bien encaminado a ingresar al Salón de la Fama del Béisbol, al acumular 90 votos —un 86.5%— en las primeras 104 boletas públicas.

Las papeletas divulgadas por Ryan Thibodaux en su Hall of Fame Ballot Tracker representan el 24.3% del total estimado de 428, por lo que Beltrán necesita alcanzar al menos 321 votos para superar el umbral del 75% requerido para ser exaltado al recinto de los inmortales.

Hasta el momento, Beltrán ha ganado siete votos de periodistas que no votaron por él en 2025.

Y el 86.5% es una cifra superior en comparación a años anteriores al conocerse las primeras 90 o 100 papeletas.

En 2024, por ejemplo, Beltrán registró 65.4% en las primeras 100 papeletas, mientras en 2025 elevó esa cifra a 76% en las primeras 91.

Beltrán se quedó a 19 votos de la exaltación en la votación de 2025 con un 70.3% de los votantes de la Asociación de Escritores de Norteamérica.

La Clase de 2026 será anunciada el 20 de enero, en una transmisión en vivo por MLB Network.

El grupo de candidatos está compuesto por 27 jugadores, incluidos 12 nuevos elegibles anunciados en noviembre y 15 exjugadores que regresan de la papeleta del 2025.

Andrew Jones le sigue a Beltrán con 85 votos (81.7%).

De hecho, el manatieño recibió 277 de 394 votos en la votación pasada, cuando Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner fueron elegidos.

La próxima votación marcará su cuarto año en la boleta.

El gerente general del equipo nacional de béisbol para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 bateó para .279 con 435 jonrones y 1,587 carreras impulsadas en 20 temporadas con los Royals de Kansas City (1998-2004), Astros de Houston (2004 y 2017), Mets de Nueva York (2005-11), Giants de San Francisco (2011), Cardinals de San Luis (2012 y 2013), Yankees de Nueva York (2014-2016) y Rangers de Texas (2016). Asimismo, fue seleccionado nueve veces al Juego de Estrellas.

Beltrán formará parte del Salón de la Fama de los Mets en 2026 junto a Lee Mazzilli y Bobby Valentine.