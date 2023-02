Tres años después que tuviera que abandonar su puesto de mánager sin ni siquiera dirigir un partido, el expelotero puertorriqueño Carlos Beltrán está de vuelta con los Mets de Nueva York.

El diario New York Post reportó hoy que Beltrán aceptó una posición gerencial con los Mets tras su salida como comentarista de la cadena YES Network. De momento, no se conoce con exactitud su rol, pero se espera que Beltrán se reporte al gerente general Billy Eppler.

Los Mets aún no han confirmado el nombramiento.

Beltrán fue nombrado dirigente de los Mets a finales de 2019. Sin embargo, previo a iniciar la temporada 2020, salió del puesto luego que su nombre fuera mencionado en el informe del escándalo de robo de señales de los Astros de Houston en el 2017. Beltrán fue el único jugador de los Astros nombrado en el informe de las Grandes Ligas sobre lo acontecido en el 2017, cuando el boricua estaba en su último año como jugador activo.

PUBLICIDAD

El New York Post recordó que el actual dirigente de los Mets, Buck Showalter, intentó reclutar a Beltrán para su staff en la pasada temporada muerta. Igualmente, jugadores de los Mets como los boricuas Francisco Lindor y Edwin Díaz han expresado públicamente su deseo de que Beltrán se una a la franquicia en alguna capacidad.

Tan reciente como el pasado 14 de enero, en entrevista con El Nuevo Día, Beltrán confirmó que había recibido algunos acercamientos para que se uniera a equipos de Grandes Ligas, tanto como parte del staff de entrenadores o en algún rol gerencial. En la conversación con este diario, Beltrán dijo que estaba buscando un trabajo con “flexibilidad” que le permitiera pasar tiempo con su familia, pero que no cerraría puertas a oportunidades para volver a las Mayores.

“Uno tiene que buscar la felicidad de uno, y también las cosas que te crean balance. El béisbol es parte de mi vida. No es mi vida, pero es una parte bien grande de mi vida. Porque lo jugué por tantos años, y me da alegría estar alrededor del juego y compartir las experiencias y vivencias, y poder pasar hacia adelante cosas que me dieron éxito y cosas que no me dieron éxito, para que los jugadores también tengan su perspectiva”, dijo Beltrán hace un par de semanas.

De sus 20 temporadas como jugador, Beltrán pasó siete de ellas (2005-2011) en el uniforme de los Mets.