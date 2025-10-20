Carlos Beltrán y Carlos Delgado regresan a Nueva York para defender a Puerto Rico

Carolina - Carlos Delgado y Carlos Beltrán unirán fuerzas para liderar al equipo boricua en el Juego de Estrellas de las ligas de República Dominicana y Puerto Rico, que se disputará en noviembre en el Citi Field de los Mets de Nueva York, informó el presidente de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico durante una conferencia de prensa en la que ambos “Carlos” estuvieron presentes.

Delgado y Beltrán fueron nombrados dirigente y coach asistente, respectivamente, del combinado patrio.

El juego se celebrará el 15 de noviembre. Se han vendido cerca de 15,000 boletos, informó el productor del evento, Ángel Salcé.

Entre los peloteros ya confirmados para el equipo puertorriqueño están Vimael Machín, Nelson Velázquez, Martín ‘Machete’ Maldonado, Jonathan Rodríguez, Brian Navarreto y José de León, anunció el presidente de la Asociación, Yamil Benítez. El evento se comercializará como el ‘RD vs. PR Showdown NYC’.

“Los Carlos” contarán con la ayuda de los dirigentes de la Liga Profesional Roberto Clemente (LBPRC), incluyendo a Wilfredo ‘Coco’ Cordero (Indios de Mayagüez), Edwards Guzmán (Gigantes de Carolina), Robinson Cancel (Senadores de San Juan) y Andy González (Leones de Ponce). También estarán los coaches José ‘Cheo’ Rosado (Cangrejeros de Santurce) y Stephen Morales (Indios de Mayagüez).

El roster será de 25 peloteros, un proceso complicado debido a los permisos de las Mayores, la condición física de los jugadores que estarán comenzando a jugar la Liga Profesional y los compromisos con sus respectivos equipos. La liga descansará su calendario durante el fin de semana del 15 de noviembre para permitir la participación del equipo de Puerto Rico, explicó Benítez.

“La preparación es complicadísima. Es un agradable problema”, afirmó Benítez.

El presidente de la Asociación deberá presentar el 30 de octubre el roster de 25 peloteros a los Mets, promotores del juego. Un día después, lo enviará a MLB para su aprobación. Parte del roster de Puerto Rico estará compuesto por jugadores agentes libres de MLB, quienes no requieren permisos y podrán usar el evento como vitrina para regresar a las Grandes Ligas.

De izquierda a derecha; Edwards Guzmán, Carlos Beltrán, Carlos Delgado, Wilfredo "Coco" Cordero, Stephen Morales y Yamil Benítez unen fuerzas para Puerto Rico en el RD vs PR Showdown en el City Field. (Cortesía (Espinal Foto))

Rendirán homenaje a Delgado

El regreso de “Los Carlos” a Nueva York será vistiendo la camiseta de Puerto Rico y con la intención de obtener la victoria en una rivalidad de la que fueron parte como jugadores. Además, Delgado será honrado en Nueva York por los organizadores del partido, quienes también reconocerán al expelotero dominicano Robinson Canó, destacó Benítez.

Delgado, quien formó parte del recordado Dream Team de los Senadores de San Juan y conectó 104 cuadrangulares con los Mets, dijo que habrá “chispa” en la rivalidad, además de talleres para promover el béisbol y sus peloteros.

“Humildemente aceptamos la responsabilidad. Hay algo que a nosotros nos encanta del béisbol: uno trata de hacer lo mejor posible para ganar. Vamos a depender de muchos factores para conformar el equipo. Obviamente queremos que todos jueguen. Veremos cómo se desarrolla el juego, cómo están los lanzadores porque es temprano en la temporada y obedeceremos los límites de lanzamientos”, señaló Delgado.

“Lo que sí podemos asegurar es que vamos a dar el mayor esfuerzo posible y haremos todo lo que esté en nuestras manos para tratar de ganar. Pero no nos podemos desviar de que esta es una gran oportunidad para promover el béisbol y darle una plataforma a nuestros peloteros. (Carlos) Beltrán estuvo allí, yo estuve allí. Nueva York es una gran plaza”, agregó.

Por su parte, Beltrán, quien es el gerente general del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, dijo que será un honor regresar a Nueva York, vivir nuevamente la “hermandad” con República Dominicana y apoyar al béisbol.

Al igual que Delgado, Beltrán no ha dirigido a nivel profesional desde que se retiró del béisbol. En tono de broma, comentó sobre las consecuencias de dirigir una novena con el nombre de Puerto Rico al frente: