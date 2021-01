El campocorto puertorriqueño Carlos Correa dijo el jueves en un podcast ligado a los Astros de Houston que le gustaría ser parte de esa organización por el resto de su vida.

Las declaraciones fueron reportadas por el Houston Chronicle, pero emitidas en el podcast ‘Astroline’.

“Amo a esta organización. Amo a los Astros. Nada me haría más feliz que representar esta organización y ser el jugador franquicia”, dijo Correa según el periodista Chandler Rome.

“Aquí fue donde me draftearon. Aquí es donde he jugado. Aquí es donde me he desarrollado y crecido como hombre. Espero que estén en el mismo lado en que yo estoy. Y si lo están, me encantaría ser un Astro por el resto de mi vida”.

Correa se encuentra en medio de un proceso de arbitraje que el mes entrante le llevaría a una vista en la que se decidiría si su trabajo merece los $12.5 millones que reclama o prevalece la oferta de $9.75 millones que hizo la organización.

Es la segunda ocasión en tres años que las partes tienen que llegar este proceso. En días recientes, además, los Astros sufrieron la pérdida de otra pieza fundamental, George Springer, quien decidió firmar con los Blue Jays de Toronto por $150 millones y seis años.