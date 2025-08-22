Carlos Correa remolca dos carreras y los Astros cortan racha de cuatro derrotas

Baltimore - Christian Walker y el dominicano Yainer Díaz conectaron sendos vuelacercas, el quisqueyano Jesús Sánchez puso fin a una larga sequía con cinco hits y los Astros de Houston vencieron el jueves 7-2 a los Orioles de Baltimore para quebrar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los Astros anotaron temprano y con frecuencia contra el novato de Baltimore, Brandon Young, quien seis días antes en Houston había visto arruinado un juego perfecto con dos outs en la octava entrada. En la revancha, los líderes de la División Oeste de la Liga Americana construyeron una ventaja de 7-1 en la tercera entrada y se mantuvieron cómodos.

Walker conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, el boricua Carlos Correa impulsó dos carreras con un sencillo en la segunda y Díaz disparó su cuadrangular en la tercera con un corredor en base después de que Sánchez aportó un sencillo impulsor.

Sánchez rompió una racha en la que se fue de 29-0 con un sencillo en la primera entrada y terminó 5-5, su día más productivo con Houston desde que fue adquirido a Miami en un canje el 31 de julio. Los cinco hits igualaron un récord personal.

Young (1-7) permitió siete carreras y nueve hits antes de salir con un out en la sexta entrada tras lesionarse el tendón de la corva izquierda mientras cubría la primera base en un rodado.

Jason Alexander (4-1) permitió dos carreras y ocho hits en cinco episodios y un tercio por Houston. Desde que fue reclamado de waivers de los Atléticos el 18 de mayo, el derecho tiene un récord de 4-1 con un salvamento en ocho apariciones.