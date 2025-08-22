Opinión
22 de agosto de 2025
80°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Carlos Correa remolca dos carreras y los Astros cortan racha de cuatro derrotas

Los líderes de la División Oeste de la Liga Americana superaron cómodamente a los Orioles

22 de agosto de 2025 - 11:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christian Walker (8) celebra con Carlos Correa (1) después de batear un jonrón de dos carreras en la primera entrada. (Stephanie Scarbrough)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Baltimore - Christian Walker y el dominicano Yainer Díaz conectaron sendos vuelacercas, el quisqueyano Jesús Sánchez puso fin a una larga sequía con cinco hits y los Astros de Houston vencieron el jueves 7-2 a los Orioles de Baltimore para quebrar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los Astros anotaron temprano y con frecuencia contra el novato de Baltimore, Brandon Young, quien seis días antes en Houston había visto arruinado un juego perfecto con dos outs en la octava entrada. En la revancha, los líderes de la División Oeste de la Liga Americana construyeron una ventaja de 7-1 en la tercera entrada y se mantuvieron cómodos.

Walker conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, el boricua Carlos Correa impulsó dos carreras con un sencillo en la segunda y Díaz disparó su cuadrangular en la tercera con un corredor en base después de que Sánchez aportó un sencillo impulsor.

Sánchez rompió una racha en la que se fue de 29-0 con un sencillo en la primera entrada y terminó 5-5, su día más productivo con Houston desde que fue adquirido a Miami en un canje el 31 de julio. Los cinco hits igualaron un récord personal.

Young (1-7) permitió siete carreras y nueve hits antes de salir con un out en la sexta entrada tras lesionarse el tendón de la corva izquierda mientras cubría la primera base en un rodado.

Jason Alexander (4-1) permitió dos carreras y ocho hits en cinco episodios y un tercio por Houston. Desde que fue reclamado de waivers de los Atléticos el 18 de mayo, el derecho tiene un récord de 4-1 con un salvamento en ocho apariciones.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-0, Jesús Sánchez de 5-5 con una anotada y una remolcada, Díaz de 5-1 con una anotada y dos impulsadas. Los puertorriqueños Correa de 5-2 con una anotada y dos producidas, Víctor Caratini de 4-2. El venezolano José Altuve de 4-0. El hondureño Mauricio Dubón de 4-0 con una anotada.

Tags
Astros de HoustonCarlos CorreaGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
