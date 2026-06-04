Sube a escena la edición número 99 de la Copa Gobernador con 12 potros

( Cortesía/Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico )

El tráfico se perfila como un factor determinante en el clásico Copa Gobernador, que se correrá este domingo en el Hipódromo Camarero con 12 potros inscritos.

Será la edición número 99 de la Copa Gobernador.

La edición 98 fue ganada por Carismático, que posteriormente se convirtió en triplecoronado para el establo Tony Guzmán, el entrenador Jason Lisboa y el jinete Jorge I. Vélez.

La Copa Gobernador representa la segunda pata de la Triple Corona puertorriqueña.

Entre los participantes estará Demoledor, ganador de la primera pata, el Derby Puertorriqueño, perteneciente al Establo Sonata. También competirá Gran Porte, que finalizó tercero en esa carrera.

Tanto Demoledor como Gran Porte llegan en buena forma para la Copa Gobernador, una prueba de 1 1/8 milla y con un lote de 12 ejemplares.

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“Los dos están muy bien”, dijo su entrenador, Ramón Morales.

“Siempre está la preocupación del tráfico porque van 12 caballos. Esa es la principal preocupación. Tienen que tener una carrera perfecta. Vamos con fe de que todo salga bien”, agregó.

Demoledor partirá desde el tercer puesto de salida y tendrá a su interior a Modest Little Boy y Don Octavio, este último segundo en la primera pata de la Triple Corona, a menos de un cuerpo del ganador.

Será montado por Juan Carlos Díaz, quien ha ganado la Copa Gobernador en nueve ocasiones, según datos de Estudio Hípico con Joe Bruno.

Por su parte, Gran Porte partirá desde el puesto 12 con Javier Santiago. También salió desde esa posición en el Derby Puertorriqueño y, tras avanzar desde el fondo del grupo, llegó a colocarse al frente a la altura de los 1,200 metros. Sin embargo, cedió terreno en la parte final.

“La vez anterior tuvo un inconveniente en la salida. Se tardaron en dar la partida y sudó mucho. Terminó deshidratado”, explicó Morales.

El Equivocado, que marcó el paso en la primera pata de la Triple Corona, no participará en la Copa Gobernador.

De los 12 participantes, 10 estuvieron presentes en el Derby Puertorriqueño, incluida la presencia de Danzarín, que terminó cuarto.

La principal novedad en el grupo es Rey Baltasar, ganador de su más reciente salida sobre una milla el pasado 7 de mayo, pocos días después de celebrarse el Derby Puertorriqueño.

También competirán Fracasado, Cobrando, El Beato, Campesino, No Te Quites y Bateador.

La tercera y última pata de la Triple Corona, la Copa San Juan, se disputará el 5 de julio.