Cayey, Yabucoa, Florida y Cataño siguen sin perder en el Béisbol Doble A

( Suministrada / Béisbol Doble A )

Los Toritos de Cayey, Azucareros de Yabucoa, Titanes de Florida y Lancheros de Cataño defendieron sus invictos este viernes en la tanda grande de 17 juegos, en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

La lista la encabezan los Toritos con marca de 5-0, seguidos por Yabucoa con 4-0, mientras Florida y Cataño juegan para 3-0.

Cayey se impuso 6-2 sobre los Pescadores del Plata de Comerío con la tercera victoria del derecho Freddie Cabrera, quien lanzó seis entradas en blanco con cuatro ponches.

Kevin Luciano y Nelson Molina desaparecieron la pelota por los ganadores.

Además, los Bravos de Cidra dominaron 6-3 a los Polluelos de Aibonito con ‘grand slam’ de Aldemar Burgos y un relevo impecable de seis entradas de José Figueroa.

En el Sureste, los Azucareros vencieron 9-1 a los Grises de Humacao con cinco entradas en cero de Cristian González y tres carreras impulsadas de Kevin Santa.

También, los subcampeones Leones de Patillas fabricaron cuatro carreras en el décimo episodio para imponerse 8-5 a los Samaritanos de San Lorenzo, con tres entradas en blanco del relevista Christian Bonilla.

En el Norte, los Titanes superaron 5-1 a los Industriales de Barceloneta, mientras los Atenienses de Manatí vencieron 9-1 a los Tigres de Hatillo con nueve ponches en 7.2 entradas del derecho Dereck Rodríguez. Ian Rodríguez e Iván Beltrán conectaron jonrones.

Por su parte, los Arenosos de Camuy apabullaron 12-3 a los Montañeses de Utuado con cuadrangulares de Bryan Collazo y Edgardo Rivera. El veterano Fernando Cabrera ponchó ocho en seis episodios para apuntarse la primera victoria del torneo.

En la Metro, los Lancheros doblegaron 9-1 al Melao Melao de Vega Baja con nueve ponches en 5.2 entradas de José Vélez. Los Guardianes de Dorado superaron 6-1 a los Maceteros de Vega Alta con siete ponches en 6.1 episodios de Mad Salgado, y los Gigantes de Carolina derrotaron 10-7 a los Mets de Guaynabo con cuatro carreras anotadas de Kevin Meléndez, quien también conectó jonrón.

En el Este, los Cocoteros de Loíza vencieron 5-1 a los Cariduros de Fajardo con efectiva combinación de Abel Matos y Harold Cortijo.

El lanzador Jean Félix Ortega trabajó seis entradas con una carrera permitida sin decisión, en busca de su victoria número 90.

En esa misma sección, los campeones defensores Mulos de Juncos superaron 5-3 a los Halcones de Gurabo con cuatro carreras impulsadas de Amauri Rodríguez.

En el Suroeste, los Petateros de Sabana Grande le tumbaron el invicto a los Cafeteros de Yauco con pizarra 5-4, mientras los Piratas de Cabo Rojo apabullaron 20-9 a los Cardenales de Lajas con cinco carreras impulsadas de Gabriel Ortiz y Félix Ponce. Conectaron 18 hits, incluyendo un jonrón de Ortiz.

En el Sur, los Poetas de Juana Díaz superaron 10-7 a los Brujos de Guayama con jonrón de Carlos Sánchez, y los Peces Voladores de Salinas dominaron 5-3 a los Potros de Santa Isabel con dos vuelacercas de Raúl Febus.

En el Noroeste, los Tiburones de Aguadilla dejaron en el terreno 8-7 a los Navegantes de Aguada en la undécima entrada tras un error.

Fue suspendido por lluvia el juego entre los Patrulleros de San Sebastián y los Fundadores de Añasco.

Juegos para hoy sábado (7:30 p.m.):

Juncos (3-2) en Río Grande (0-0)

Loíza (2-2) en Gurabo (1-1)

Maunabo (2-2) en Patillas (2-2)

San Lorenzo (2-4) en Humacao (0-4)

Aguadilla (2-3) en Hormigueros (2-1)

San Sebastián (4-0) en Aguada (0-5)

Sabana Grande (2-3) en Peñuelas (1-3)

Lajas (2-3) en Yauco (3-1)

Juana Díaz (2-1) en Salinas (3-2)

Coamo (3-2) en Santa Isabel (2-4)

Ponce (1-3) vs. Guayama (3-2) (en Arroyo)

Caguas (3-1) vs. Cayey (5-0) (en Caguas)

Comerío (2-2) en Barranquitas (0-4)

Utuado (0-4) en Florida (3-0)

Barceloneta (3-2) vs. Hatillo (1-2) (en Isabela)

Camuy (2-1) en Manatí (1-1)

Carolina (1-2) en Cataño (3-0)

Dorado (2-1) vs. Vega Baja (1-2) (en Dorado)