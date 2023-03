Fort Myers, Florida. Christian Arroyo tomó la decisión de permanecer en los campos primaverales de los Red Sox de Boston rumbo a su primera temporada como jugador titular, luego de ser contactado a última hora por la gerencia del seleccionado de Puerto Rico para reemplazar a José Miranda de cara al Clásico Mundial de Béisbol.

De raíces boricuas por su lado paterno, el segunda base estuvo en el róster preliminar de 50 peloteros para el torneo mundialista, pero no hizo el corte de 30 jugadores. Ante la baja de Miranda en pasados días debido a una molestia en el hombro derecho, Arroyo fue considerado para llenar la vacante, pero él declinó el ofrecimiento.

“Me llamaron. Obviamente, hablamos antes de la primavera pero ahora en “spring training” mi situación es distinta”, dijo Arroyo a El Nuevo Día previo al partido de exhibición de los Red Sox contra Puerto Rico.

“Mi enfoque es prepararme para una temporada completa y es donde mi mente está ahora mismo. Ahora tengo una mayor oportunidad. Quiere tener más turnos al bate, ser consistente, y trabajar en cosas específicas del juego”, agregó.

Previamente, Arroyo, de 27 años, dijo que entregó su certificado de nacimiento, al igual que el de su padre y abuelos, para confirmar su elegibilidad para representar a Puerto Rico.

“Lo hablé con mis padres y abuelos. No me presionaron en jugar. Que hiciera lo que quisiera hacer. Así que todo se resolvió en yo permanecer con el equipo (de Boston). Poder trabajar en la segunda base lo más que pueda”, comentó.

Arroyo admitió que si el interés de la Federación de Béisbol local se hubiera concretado en un principio, quizás estaría hoy día vistiendo el uniforme de Puerto Rico para jugar en el certamen mundialista.

Visita aquí nuestro sitio especial sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

“Puede ser. Fue una cuestión de posición. La alineación estaba llena. Tenían a Carlos Correa (fuera), Javier Báez, Lindor. El equipo es muy bueno y talentoso. Obviamente, es lamentable que en la última semana se lesionaron jugadores. Aquí (con Boston) llevó un buen ritmo de trabajo. Es desafortunado que pasara así. Ya está hecho, pero voy a ellos”, relexionó.

Arroyo, a su vez, no descartó para un futuro Clásico unirse al “Team Rubio”.

“Un 100 por ciento. No es una puerta que voy a cerrar. El Clásico Mundial, de verlo de afuera, es algo genial. Vi a Puerto Rico jugar contra República Dominicana en 2013 en Miami y fue un escenario electrificante”, declaró.

En el terreno contra sus compatriotas el miércoles en el Jet Blue Park, admitió que tendría algo de sentimientos encontrados.

PUBLICIDAD

“Será genial. He jugado con Kike (Hernández) en los pasados años. Jugué con Lindor un poco cuando estuve en Cleveland. Son grandes personas. Buenos compañeros. Kike es uno de los mejores que he tenido. Christian Vázquez también. Me pegué a él en mis primeros años aquí. Así que queremos ganar hoy”, expresó para terminar.