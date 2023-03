Fort Myers, Florida.- Yadier Molina asegura que si fuera por Edwin “Sugar” Díaz, el cerrador estelar de los Mets de Nueva York haría cuatro apariciones corridas en el Clásico Mundial de Béisbol.

Como exjugador de Grandes Ligas por 19 temporadas, el dirigente del “Team Rubio” entiende las restricciones hechas por las organizaciones para proteger a sus peloteros de alguna posible lesión en el torneo mundialista.

El propio Díaz aclaró hace unas semanas que no lanzará en días corridos en el Clásico luego de que el dirigente de los Mets, Buck Showalter, declarara su malestar por la posibilidad de mucha carga de trabajo de su taponero estrella en el Clásico.

“Eso no es nuevo”, dijo Molina sobre el tema de los frenos de los equipos de las Grandes Ligas a los peloteros para los Clásicos.

“En este tipo de torneo hay limitaciones de todos los jugadores. En 2017 también estaba eso. No lo usamos así (a Díaz) porque en los primeros partidos dimos nocauts en la primera ronda. En la segunda también. Pero sí, hay limitaciones y estamos atentos a eso. Si fuera por Sugar, lanzaba cinco días corridos”, añadió.

Díaz jugaráen la competencia aunque no pueda lanzar partidos consecutivos. Quien no pudo llegar al “Team Rubio” fue José Miranda, bajado la semana pasada por los Twins de Minnesota por una molestia en el hombro.

Puerto Rico pidió usarlo como bateador designado pero Minnesota negó la propuesta. El pasado domingo, Miranda sacudió dos cuadrangulares en un partido de pretemporada contra los Pirates. El martes, día que fue la primera práctica del “Team Rubio”, también sacudió un bambinazo ante los Orioles.

Ver a Miranda sacudiendo pelotas fuera de los parques ha provocado malestar entre la fanaticada boricua, calificando como injusto el amarre de los Twins al jugador.

“Uno no va a decir cosas negativas de José porque es un tremendo pelotero y chamaco, y le deseamos lo mejor. Obviamente, es una baja que tenemos. Obviamente, no estamos contentos por eso. Pero, sabemos que el chamaco se está cuidando, la organización lo está cuidando y lo vamos a apoyar comoquiera. A José lo conocemos y sabemos que se muere por estar aquí. Si no puede, son cosas que no tenemos control y él tampoco”, indicó Molina.

El gerente general del seleccionado Joey Solá, en declaraciones apartes, explicó que los Twins quieren su cuerpo médico lleve la rehabilitación del jugador.

“El problema que tiene es al tirar, no al batear. Por eso pedimos la excepción para que pudiera jugar con el equipo de Puerto Rico. Lo que pasa es que ellos desean que haga la rehabilitación estando con ellos. Al estar dos semanas fuera de la organización, les quitaba tiempo a ellos”, apuntó Solá.

“Simplemente, ellos quieren monitorear el tratamiento de él y nosotros tenemos que respetarlo y lo hacemos. Ellos quieren tenerlo cerca de él por el valor que tiene para la organización”, sostuvo.

Miranda, de 24 años, debutó el año pasado en las Mayores con promedio de .268, 15 cuadrangulares y 66 carreras remolcadas.

La vacante de Miranda fue llenada por Johneshwy Fargas. Se espera que Neftalí Soto y Christian Vázquez cubran la inicial por Puerto Rico.

Los Twins también convencieron al estelar campocorto Carlos Correa de no asistir al Clásico debido al ajetreo del nacimiento de su segundo hijo, pautado en medio de la primera ronda del certamen.