Cinco exjugadores de Grandes Ligas dirigirán en el béisbol Doble A en 2026

Cinco exjugadores de las Grandes Ligas asumirán la dirección de equipos para la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, que dará inicio el 1 de febrero con la participación de 45 franquicias alrededor de toda la isla.

Bajo su dirección, Comerío registró el mejor récord de la fase regular de 2025 con marca de 17-3 y celebró su primer campeonato de sección desde el año 2003.

Por su parte, los Industriales de Barceloneta estarán dirigidos por José “Tony” Valentín, exinfielder que jugó 16 temporadas en MLB con Milwaukee, White Sox de Chicago, Reds de Cincinnati y Mets. Valentín regresa a la Doble A luego de haber sido piloto de los Atenienses de Manatí en las temporadas 2022 y 2023, y fue reconocido como Dirigente del Año en 2022.

Los Azucareros de Yabucoa contarán con Edwards Guzmán como su dirigente. Guzmán tuvo una carrera de tres temporadas en las Mayores, desempeñándose como receptor e infielder con los Giants de San Francisco y los Expos de Montreal. En la pasada temporada 2025 estuvo al frente de los Artesanos de Las Piedras.

Mientras, los Toritos de Cayey marcarán el debut como dirigente de Ángel Ramón Santos, exinfielder que jugó dos temporadas con los Red Sox de Boston y los Guardians de Cleveland.