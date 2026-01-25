Cinco exjugadores de Grandes Ligas dirigirán en el béisbol Doble A en 2026
Raúl Casanova, Luis Matos, Tony Valentín, Edwards Guzmán y Ángel Ramón Santos estarán al mando de equipos en distintas regiones de la isla
25 de enero de 2026 - 1:04 PM
Cinco exjugadores de las Grandes Ligas asumirán la dirección de equipos para la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, que dará inicio el 1 de febrero con la participación de 45 franquicias alrededor de toda la isla.
La lista la encabeza Raúl Casanova, exreceptor con nueve temporadas de experiencia en las Mayores, quien militó con los Tigers de Detroit, Brewers de Milwaukee, Orioles de Baltimore y Mets de Nueva York. Casanova regresará por segundo año consecutivo como dirigente de los Mulos de Juncos, novena a la que condujo al campeonato en la temporada 2025. Para el mentor será su segundo título en la Doble A, tras haber conquistado el primero en 2011 al frente de los Jueyeros de Maunabo.
En los Pescadores del Plata de Comerío continuará al mando Luis Matos, exjardinero con nueve temporadas en las Grandes Ligas, mayormente con los Orioles de Baltimore. Matos fue integrante del Equipo Nacional y cuenta con dos campeonatos como dirigente en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente al frente de los Criollos de Caguas, incluyendo una conquista en la Serie del Caribe.
Bajo su dirección, Comerío registró el mejor récord de la fase regular de 2025 con marca de 17-3 y celebró su primer campeonato de sección desde el año 2003.
Por su parte, los Industriales de Barceloneta estarán dirigidos por José “Tony” Valentín, exinfielder que jugó 16 temporadas en MLB con Milwaukee, White Sox de Chicago, Reds de Cincinnati y Mets. Valentín regresa a la Doble A luego de haber sido piloto de los Atenienses de Manatí en las temporadas 2022 y 2023, y fue reconocido como Dirigente del Año en 2022.
Los Azucareros de Yabucoa contarán con Edwards Guzmán como su dirigente. Guzmán tuvo una carrera de tres temporadas en las Mayores, desempeñándose como receptor e infielder con los Giants de San Francisco y los Expos de Montreal. En la pasada temporada 2025 estuvo al frente de los Artesanos de Las Piedras.
Mientras, los Toritos de Cayey marcarán el debut como dirigente de Ángel Ramón Santos, exinfielder que jugó dos temporadas con los Red Sox de Boston y los Guardians de Cleveland.
La temporada 2026 de la Doble A arrancará con un solo encuentro, cuando los Artesanos visiten a los campeones defensores Mulos de Juncos en el Estadio Mariano “Niní” Meaux.
