La abuela de Wilfredo “Coco” Cordero no ha parado de llamarlo desde el pasado domingo, cuando el exgrandesligas fue nombrado dirigente de los Indios de Mayagüez en la pelota invernal en sustitución de Mako Oliveras.

María Pérez, quien tiene 90 años y es residente del barrio Sultana, es una gran fanática de su nieto y de los Indios.

“No se pierde un juego. Todo el mundo está contento. Mi mamá y un hermano en Seattle. También mi otro hermano en Hormigueros. Contentísimos”, contó Cordero a El Nuevo Día.

Cordero, de 52 años, le debe su exitosa carrera en la pelota invernal a los Indios del pueblo que lo vio crecer en el residencial Rafael Hernández (Kennedy), a pasos del Estadio Isidoro “Cholo” García.

Fue estrella de la tribu en los años noventa, ganando premios de Novato del Año, Jugador Más Valioso y campeón bate, junto a cuatro campeonatos.

PUBLICIDAD

Hace dos temporadas, Cordero – quien reside en la fría ciudad de Buffalo, Nueva York - regresó a las filas de la novena mayagüezana como coach. En enero 2023, celebró un nuevo cetro con los Indios, bajo el mandato de Oliveras. Fue el primero de la franquicia desde la temporada 2013-14.

Los campeones defensores, sin embargo, atraviesan por un lento inicio. El domingo pasado, Oliveras salió de su puesto y recomendó a Cordero para tomar las riendas.

Coco Cordero, a la derecha, celebrando uno de los títulos de los Indios en la década de 1990. (Archivo / El Nuevo Día)

Era un puesto que Cordero deseaba. Y el sueño se cumplió de la forma menos esperada. De igual forma, se celebró poco el nombramiento ante la mala racha de los Indios.

“Uno reflexiona en estas cosas y uno dice: ‘Wow, Papá Dios es bueno’. Me tocó y ahora es enfocarse en la manera de comenzar a ganar partidos. No estoy muy contento por el momento en que nos encontramos, con un “slump” (ofensivo). Es algo para lo que estoy listo. Siendo mayagüezano y haber tenido mi carrera ahí, es un trabajo de ensueño. Trabajar duro vale la pena. Cuando uno se dedica, cosas buenas pasan”, declaró.

Los Indios tienen la peor marca del torneo con 3-10. Cordero aún no ha podido conseguir su primer triunfo como piloto. Cayó en su debut el domingo 6-1 ante el RA12 y el martes 9-3 frente a los Cangrejeros de Santurce. Los Indios, colectivamente, apenas batean para .202 con 36 anotadas en 13 partidos.

“Es buscar la manera ahora de que el equipo coja una buena racha y, con la ayuda de Dios, entrar a la postemporada. Siempre he sido pacífico. No soy un tipo de estar gritando ni nada de eso. Creo mucho en la comunicación y en la honestidad. Es algo que los muchachos van a ver en mí. Voy a tomar decisiones que tal vez a muchos no les guste, pero ese es el puesto de ser dirigente”, apuntó.

PUBLICIDAD

Cordero totalizó 14 temporadas en las Grandes Ligas.

“En estos momentos así, la tendencia es ponerse presión y tratar de hacer de más. El mensaje es mantener la disciplina y jugar el béisbol de la manera correcta. Cuando haces eso, el juego te recompensa”, añadió.

Cordero jugó 14 temporadas en las Grandes Ligas con los Expos de Montreal, Red Sox de Boston, White Sox de Chicago, Pirates de Pittsburgh, Guardians de Cleveland, Marlins de Florida y Nationals de Washington. En su carrera, ganó un Bate de Plata y fue a un Juego de Estrellas.

Llevaba unos seis años trabajando como coach en una academia de béisbol a las afueras de la ciudad de Boston antes de volver a los Indios como entrenador.

Sobre su futuro ahora que es dirigente, Cordero quiere primero completar la misión titánica de rescatar a la novena india antes de hablar de eso.

“Estoy enfocado en el momento. No voy a mirar al futuro. Ahora, mi trabajo es dirigir a los Indios de Mayagüez y tratar de entrar los playoffs”, precisó.