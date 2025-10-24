Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de octubre de 2025
77°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Creo que tiene miedo”: primer ministro de Canadá reta a Trump apostar en la Serie Mundial entre Blue Jays y Dodgers

Mark Carney desafió al presidente de Estados Unidos sobre el resultado del Clásico de Otoño

24 de octubre de 2025 - 10:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El primer ministro de Canadá Mark Carney habla con la prensa durante el día de medios de los Azulejos de Toronto antes de la Serie Mundial el jueves 23 de octubre del 2025. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) (Sammy Kogan)
Por Rob Gillies

Toronto - El primer ministro canadiense Mark Carney desafió el jueves al presidente estadounidense Donald Trump a realizar una amistosa apuesta sobre el resultado de la Serie Mundial entre los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles.

RELACIONADAS

Sin embargo, Carney comentó que Trump aún no ha devuelto su llamada sobre la posible apuesta.

“Creo que tiene miedo, creo que tiene miedo de hacer una apuesta”, bromeó Carney en declaraciones a The Associated Press mientras asistía a la práctica de bateo en el Rogers Centre de Toronto un día antes del primer juego de la Serie Mundial en Toronto.

“No le gusta perder. No ha llamado. Aún no ha devuelto mi llamada sobre la apuesta, así que estoy listo. Estamos listos para hacer una apuesta con Estados Unidos”.

Carney predijo que los Blue Jays ganarán la serie al mejor de siete en seis juegos.

“Este país está muy emocionado. Creo que el mundo está muy emocionado por esta serie”, afirmó Carney, quien enfatizó en el interés que hay en Japón por el astro de los Dodgers, Shohei Ohtani.

El único equipo de Grandes Ligas de Canadá tendrá a todo el país apoyándolo durante la Serie Mundial.

Trump ha amenazado la economía de Canadá en varias ocasiones. También ha lanzado advertencias ofensivas sobre su soberanía al afirmar que Canadá podría ser “el estado 51” de su país.

Las tensiones entre ambos vecinos y antiguos aliados se han aliviado ligeramente en los últimos meses mientras Carney intenta renegociar un acuerdo comercial con Trump.

Tags
Blue Jays de TorontoDonald TrumpCanadáSerie MundialDodgers de Los ÁngelesGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
Rob Gillies
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: