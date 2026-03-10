Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuáles países han avanzado a la segunda ronda en el Clásico de Béisbol 2026?

De los cuatro grupos, solo faltan dos pasajes por definir entre los 20 países que comenzaron jugando en esta edición del torneo

10 de marzo de 2026 - 12:09 PM

Shohei Ohtani y la selección de Japón viajarán a Miami para los cuartos de final. (Hiro Komae)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seis de los ocho boletos a los cuartos de final de este Clásico Mundial de Béisbol ya están definidos.

Solo faltan dos por definir: uno en el Grupo A en San Juan entre Cuba y Canadá; y otro en el Grupo B en Houston entre México e Italia.

Los seis equipos clasificados a la conclusión de la jornada del lunes son: Puerto Rico (A), Estados Unidos (B), Japón y Corea del Sur (C), y República Dominicana y Venezuela (D).

Puerto Rico, con marca de 3-0, terminará la primera ronda el martes ante Canadá (1-1). Los boricuas irán a Houston, donde habrá partidos el viernes y sábado.

Cuba es el otro equipo que lucha por un espacio a la segunda vuelta en el Estadio Hiram Bithorn con 2-1. Cierra el miércoles la primera ronda ante Canadá.

Colombia y Panamá se eliminaron en el Bithorn.

Estados Unidos, que marcha con 3-0 y buscará terminar primero ante Italia (2-0), jugará el viernes sin importar el lugar que termine en su grupo.

México, en tanto, tiene récord de 2-1.

Gran Bretaña y Brasil quedaron fuera en el Grupo B.

En el Grupo C, Japón fue el líder con 4-0, seguido de Corea con 2-2. Australia y Taiwán también jugaron para 2-2, pero no adelantaron. República Checa no ganó en cuatro compromisos.

Para cuartos de final, Japón y Corea viajarán a Miami para enfrentarse a los clasificados en el Grupo D, que son Dominicana y Venezuela.

Dominicana (3-0) y Venezuela (3-0) se enfrentarán el miércoles por el liderato. Japón enfrentará al segundo.

En el Grupo D quedaron eliminados Israel, Países Bajos y Nicaragua.

Fernando Cruz festeja en el Bithorn.La fanaticada puertorriqueña festeja en las gradas.Jugadores de Puerto Rico escuchan La Borinqueña.
1 / 25 | En imágenes: la fiesta boricua ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn. Fernando Cruz festeja en el Bithorn. - Ramon "Tonito" Zayas
