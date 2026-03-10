¿Cuáles países han avanzado a la segunda ronda en el Clásico de Béisbol 2026?

Seis de los ocho boletos a los cuartos de final de este Clásico Mundial de Béisbol ya están definidos.

Solo faltan dos por definir: uno en el Grupo A en San Juan entre Cuba y Canadá; y otro en el Grupo B en Houston entre México e Italia.

Los seis equipos clasificados a la conclusión de la jornada del lunes son: Puerto Rico (A), Estados Unidos (B), Japón y Corea del Sur (C), y República Dominicana y Venezuela (D).

Puerto Rico, con marca de 3-0, terminará la primera ronda el martes ante Canadá (1-1). Los boricuas irán a Houston, donde habrá partidos el viernes y sábado.

Cuba es el otro equipo que lucha por un espacio a la segunda vuelta en el Estadio Hiram Bithorn con 2-1. Cierra el miércoles la primera ronda ante Canadá.

Colombia y Panamá se eliminaron en el Bithorn.

Estados Unidos, que marcha con 3-0 y buscará terminar primero ante Italia (2-0), jugará el viernes sin importar el lugar que termine en su grupo.

México, en tanto, tiene récord de 2-1.

Gran Bretaña y Brasil quedaron fuera en el Grupo B.

En el Grupo C, Japón fue el líder con 4-0, seguido de Corea con 2-2. Australia y Taiwán también jugaron para 2-2, pero no adelantaron. República Checa no ganó en cuatro compromisos.

Para cuartos de final, Japón y Corea viajarán a Miami para enfrentarse a los clasificados en el Grupo D, que son Dominicana y Venezuela.

Dominicana (3-0) y Venezuela (3-0) se enfrentarán el miércoles por el liderato. Japón enfrentará al segundo.

En el Grupo D quedaron eliminados Israel, Países Bajos y Nicaragua.