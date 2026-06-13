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Doble A: Comerío apabulla a Cayey y obliga un juego decisivo en la sección Central

Mientras, Hormigueros también jugará un séptimo choque ante San Sebastián, al tiempo que Carolina se coronó campeón en la Metro

13 de junio de 2026 - 10:34 AM

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Kevin Millet y los Pescadores del Plata visitarán este sábado a los Toritos en Caguas para el séptimo juego de la final de la sección Central. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Gigantes de Carolina recuperaron el campeonato de la sección Metro este viernes al imponerse 2-1 sobre los Guardianes de Dorado, en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

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Carolina, sexto equipo clasificado al Carnaval de Campeones, destronó a los Guardianes y conquistó su primer título de sección desde 2021.

El estelar derecho Héctor Quiñones cubrió la ruta completa con ocho ponches y seis hits permitidos para adjudicarse la victoria por los Gigantes. En total, realizó 149 lanzamientos, 95 de ellos en la zona de strike, y otorgó dos bases por bolas.

Las dos carreras de Carolina fueron fabricadas en la parte baja de la segunda entrada. El veterano bateador Ozzie Martínez y Kevin Meléndez encabezaron la ofensiva con dos hits cada uno. Martínez remolcó una carrera y Meléndez anotó una.

Mad Salgado cargó con la derrota al permitir las dos anotaciones de Carolina en tres episodios. Ponchó a cuatro y concedió tres boletos.

Junto a los Gigantes, ya están clasificados al Carnaval de Campeones los Azucareros de Yabucoa (Sureste), Mulos de Juncos (Este), Petateros de Sabana Grande (Suroeste), Tigres de Hatillo (Norte) y Maratonistas de Coamo (Sur).

A juegos decisivos la Central y el Noroeste

Los Pescadores del Plata de Comerío y los Libertadores de Hormigueros salieron victoriosos en sus respectivos compromisos para empatar sus series finales de sección y obligar a séptimos juegos este sábado.

En la Central, los Pescadores del Plata apabullaron 10-2 a los Toritos de Cayey con sendos jonrones de Kevin Bermúdez, Kevin Millet y Wilson Agosto.

Millet empujó cuatro anotaciones y Agosto pisó el plato en tres ocasiones. El estelar zurdo Héctor Hernández lanzó 6.1 entradas para ganar el encuentro. Cayey dominaba la serie 3-0.

Freddie Cabrera cargó con el revés al conceder cinco carreras en la misma primera entrada. Solo otorgó un out.

En el Noroeste, un ramillete de seis carreras en la séptima entrada le dio la victoria 7-5 a los Libertadores sobre los Patrulleros de San Sebastián.

Adriel Acevedo conectó un grand slam y Roy Geigel ganó en relevo. En total, Acevedo remolcó cinco carreras en el desafío.

Juegos para hoy sábado (7:30 pm)

Comerío (3-3) vs. Cayey (3-3) - en Caguas

Hormigueros (3-3) en San Sebastián (3-3)

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Beisbol Doble A
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