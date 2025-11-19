Cuatro peloteros que podrían unirse a la generación actual de boricuas en las Grandes Ligas

La generación actual de puertorriqueños en las Grandes Ligas podría aumentar oficialmente en la próxima temporada 2026, luego de que cuatro organizaciones de las Mayores protegieran a igual número de peloteros del patio en sus respectivos rosters de 40.

Con esta movida, el ascenso a las Mayores podría ser tan pronto como en la temporada 2026.

Aunque los rosters de jugadores activos en una temporada son de 26, la lista de 40 suele incluir además a peloteros participantes en las ligas menores, otros que se encuentren inactivos en la lista de lesionados de siete, 10 y 15 días, o que están fuera por alguna licencia.

Aunque no es una garantía de que serán promovidos, sí es un paso más cerca de llegar a las Grandes Ligas, pues para ser ascendido al ‘Gran Circo’ es necesario que un jugador ya esté protegido en dicha lista de 40 peloteros.

Sí hay casos de clubes que optan repentinamente por subir un talento desde liga menor que no estaba previamente en el roster de 40, pero esa transacción solo es posible cuando el equipo primero da de baja a otro pelotero del roster de 40 para hacer espacio al nuevo prospecto.

De los cuatro prospectos puertorriqueños mencionados, el lanzador abridor Rodríguez parece el más cerca de debutar, aunque al final todo dependerá de las necesidades de cada organización.

Rodríguez, de 22 años y 6′3″ de estatura es actualmente el prospecto número tres de su organización, y fue reconocido a finales de septiembre como el Jugador del Año de todo el sistema de las ligas menores de los Yankees.

También está en la posición número 97, en la lista de las mejores 100 promesas de todo el béisbol, para ser el único boricua en ese ranking.

De los mejores tres prospectos de los Yankees, Rodríguez es el primero que es incluido en el roster de 40.

Luego del cambio que lo traspasó de la organización de los Red Sox de Boston a los Yankees, por el receptor Carlos Narváez, Rodríguez tuvo su primera temporada en Nueva York en 2025, deslumbró con su actuación en tres distintos niveles, Clase A+, Doble A y Triple A.

Terminó con récord combinado de 11-8, con 2.58 de efectividad en 150 entradas de labor. Ponchó la friolera de 176 bateadores, tres menos que el líder en todas las Menores. Le batearon para promedio de apenas .192.

En tanto, el campocorto Edwin Arroyo parece también cerca del ascenso. Es actualmente el prospecto número ocho de los Reds, luego de tener una gran temporada que marcó su regreso al terreno de juego tras perder el 2024 por una lesión.

También de 22 años, el arecibeño bateó para .284 en 120 partidos a nivel Doble A, con tres cuadrangulares, 44 carreras empujadas y 63 anotadas. Con 132 hits, se quedó a solo cinco de empatar su marca personal en un año.

Arroyo fue un jugador que llegó a estar en la lista de los mejores 100 prospectos de la nación hasta principios de 2024, cuando se lesionó.

En el caso de Abimelec Ortiz, fue reconocido como primera base del ‘Todos Estrellas’ de la Texas League en Doble A. Promedió .257 con 25 cuadrangulares, 89 carreras empujadas y 85 anotadas en 130 juegos entre Doble A y Triple A. Entre sus 123 hits, también disparó 25 dobletes.

Bryan Torres, por otro lado, es el mayor de los cuatro. A sus 28 años su historia es de persistencia, pues lleva 10 como pelotero profesional en las ligas menores, y es ya un veterano de ocho temporadas en ese sistema.

Viene de un sólido año 2025 que era difícil pasar por alto por su organización de los Cardinals. En 104 partidos en Triple A bateó .328 con nueve cuadrangulares y 51 carreras empujadas, además de 58 anotadas.