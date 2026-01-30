Cuba confía en recibir visas a tiempo para el Clásico Mundial de Béisbol

La Habana - Cuba se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol con la expectativa de que las cuestiones políticas y las tensiones entre su país y Estados Unidos no se interpongan a la hora de entregarles las visas para viajar.

El Clásico, que se ha transformado en el torneo de selecciones más prestigioso del béisbol, tendrá su sexta edición entre el 5 y 17 de marzo en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

Para la primera ronda, el equipo cubano quedó en el Grupo A —con sede en San Juan— para enfrentar al anfitrión Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia.

Necesitarán visado para jugar en Puerto Rico y también en caso de avanzar a la fase de eliminación directa en Estados Unidos.

“Pienso que nos van a dar (las visas), soy de los que pienso positivo”, dijo el mánager Germán Mesa a un grupo de periodistas durante una práctica el jueves en el Estadio Latinoamericano de La Habana.

El año pasado deportistas de varias disciplinas, como voleibol, baloncesto o incluso varios directivos fueron impedidos de participar en competencias internacionales, ya que Estados Unidos no les entregó los respectivos permisos de viaje para ir a las sedes en su territorio. Se alegó que la isla se encontraba bajo sanciones.

Actualmente la tensión entre Cuba y Estados Unidos es aún más fuerte luego de que el presidente Donald Trump autorizara a comienzos de enero una operación para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, y amenazara directamente a la isla asegurando que la asfixia en todos los órdenes terminará por hacer colapsar su modelo político.

Mesa supervisó una preparación de sus pupilos –los que no están afectados por compromisos internacionales o en la serie nacional—y prefirió no hablar en detalle todavía del Clásico, enfocándose en la Serie de Las Américas, el compromiso más cercano del equipo y que se disputará del 5 al 13 de febrero en Venezuela.

“Vamos a ir paso a paso”, dijo Mesa. “Estamos enfocados en la Serie de Las Américas. Tenemos un grupo de jugadores que tenemos que ir preparando. Hasta que no tengamos la decisión final prefiero no hablar del Clásico”.

No está claro si Cuba irá al Clásico con jugadores que militan en equipos de las Grandes Ligas de Estados Unidos.

El equipo que alcanzó las semifinales en la última edición de 2023 incluyó a figuras de las Mayores como Yoán Moncada, Luis Robert Jr. y Andy Ibáñez.

Para los que si están firmes y participaron del entrenamiento de este jueves hay ilusión.

“El Clásico es algo que todo el mundo está esperando. Creo que vamos a ir lo más enfocados posibles en buscar el mejor resultado”, dijo el lanzador Liván Moinelo, de los Fukuoka SoftBank Hawks de la liga de Japón.

Frank Álvarez, otro lanzador con experiencia internacional, reiteró sus expectativas de triunfo con o sin aquellos de experiencia en MLB, pero que rechacen ponerse la camiseta.