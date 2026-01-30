Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cuba confía en recibir visas a tiempo para el Clásico Mundial de Béisbol

La novena cubana jugará la primera ronda en el Estadio Hiram Bithorn

30 de enero de 2026 - 11:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pelotero Luis Vicente Mateo en una práctica en el Estadio Latinoamericano de La Habana. (Ramón Espinosa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Habana - Cuba se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol con la expectativa de que las cuestiones políticas y las tensiones entre su país y Estados Unidos no se interpongan a la hora de entregarles las visas para viajar.

RELACIONADAS

El Clásico, que se ha transformado en el torneo de selecciones más prestigioso del béisbol, tendrá su sexta edición entre el 5 y 17 de marzo en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

Para la primera ronda, el equipo cubano quedó en el Grupo A —con sede en San Juan— para enfrentar al anfitrión Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia.

Necesitarán visado para jugar en Puerto Rico y también en caso de avanzar a la fase de eliminación directa en Estados Unidos.

Pienso que nos van a dar (las visas), soy de los que pienso positivo”, dijo el mánager Germán Mesa a un grupo de periodistas durante una práctica el jueves en el Estadio Latinoamericano de La Habana.

El año pasado deportistas de varias disciplinas, como voleibol, baloncesto o incluso varios directivos fueron impedidos de participar en competencias internacionales, ya que Estados Unidos no les entregó los respectivos permisos de viaje para ir a las sedes en su territorio. Se alegó que la isla se encontraba bajo sanciones.

Actualmente la tensión entre Cuba y Estados Unidos es aún más fuerte luego de que el presidente Donald Trump autorizara a comienzos de enero una operación para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, y amenazara directamente a la isla asegurando que la asfixia en todos los órdenes terminará por hacer colapsar su modelo político.

Mesa supervisó una preparación de sus pupilos –los que no están afectados por compromisos internacionales o en la serie nacional—y prefirió no hablar en detalle todavía del Clásico, enfocándose en la Serie de Las Américas, el compromiso más cercano del equipo y que se disputará del 5 al 13 de febrero en Venezuela.

“Vamos a ir paso a paso”, dijo Mesa. “Estamos enfocados en la Serie de Las Américas. Tenemos un grupo de jugadores que tenemos que ir preparando. Hasta que no tengamos la decisión final prefiero no hablar del Clásico”.

No está claro si Cuba irá al Clásico con jugadores que militan en equipos de las Grandes Ligas de Estados Unidos.

El equipo que alcanzó las semifinales en la última edición de 2023 incluyó a figuras de las Mayores como Yoán Moncada, Luis Robert Jr. y Andy Ibáñez.

Para los que si están firmes y participaron del entrenamiento de este jueves hay ilusión.

“El Clásico es algo que todo el mundo está esperando. Creo que vamos a ir lo más enfocados posibles en buscar el mejor resultado”, dijo el lanzador Liván Moinelo, de los Fukuoka SoftBank Hawks de la liga de Japón.

Frank Álvarez, otro lanzador con experiencia internacional, reiteró sus expectativas de triunfo con o sin aquellos de experiencia en MLB, pero que rechacen ponerse la camiseta.

Simplemente vamos a ir con los atletas que sean y los que sean van a representar a Cuba como se merece”, dijo Álvarez a AP. “Puedan incorporarse o no (los de MLB) siempre van a tener nuestro apoyo, nuestro respeto en todo momento, porque son cubanos”.

Tags
CubaClásico Mundial de BéisbolMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: