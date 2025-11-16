De la Frontier League a Ponce: la historia del refuerzo Anthony Calarco

Anthony Calarco sigue demostrando que la confianza que su compañero de equipo Jesmuel Valentín depositó en él al recomendarlo como refuerzo de los Leones de Ponce estaba bien fundada.

El inicialista estadounidense, quien llegó a la isla tras una sobresaliente campaña en la liga independiente Frontier League, se ha convertido en una pieza importante dentro del clubhouse ponceño mientras sigue adaptándose a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Valentín lo conoció de primera mano al enfrentarlo en la final del torneo canadiense, donde el manatieño ayudó a los Capitales de Montreal a derrotar a los Boomers de Schaumburg, el equipo de Calarco, en un decisivo quinto juego.

Aunque no conquistó aquel campeonato, Calarco fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la temporada regular al batear .347 con 24 jonrones y 126 remolcadas en 96 partidos. Ese desempeño fue suficiente para que los Leones lo identificaran como un bate confiable.

“En la final pudimos concretar la firma. Buscamos peloteros con números atractivos, con buenos años en liga independiente. Él estuvo caliente todo el año, con números impresionantes”, explicó Valentín a El Nuevo Día. “El equipo lo trajo para tener un bate grande en la alineación protegiendo a Edwin Díaz. Hasta ahora, ha sido positivo”.

Para Calarco, de 26 años, el salto al béisbol invernal puertorriqueño ha sido una experiencia refrescante. De hecho, la primera victoria de los Leones llegó gracias a un decisivo grand slam del estadounidense.

“Sabía que esta liga es muy competitiva. Hay muchos jugadores buenos aquí”, señaló. “Valentín me ha ayudado mucho a integrarme. Es más divertido cuando estás ganando y hemos ganado bastante. Estoy contento con mis compañeros; tenemos un grupo unido”, sostuvo.

Buen inicio de los Leones

Los Leones llegaron al receso del torneo con marca de 4-2, empatados en la segunda posición de la tabla con los Gigantes de Carolina (4-2) mientras la liga celebraba el Showdown en Nueva York ante representantes de la LIDOM.

La novena quisqueyana terminó venciendo 6-2 a la boricua, dirigida por Carlos Beltrán y Carlos Delgado.

Calarco, quien jugó en la División I de la NCAA con Northwestern y Ole Miss, no fue seleccionado en el sorteo de MLB, aunque en 2023 firmó con los Rangers de Texas. Su paso por Clase A fue corto, al batear .181 antes de ser dejado en libertad. Lejos de rendirse, encontró una segunda oportunidad en la Frontier League, donde brilló con los Boomers en 2024.

“Ayuda mucho ganar el MVP. Te da esa confianza de haber tenido una gran temporada”, afirmó. “Cuando me dejaron libre estuve triste, pero tienes que levantarte y reconocer que aún tienes más béisbol dentro de ti. La Frontier es competitiva y abre muchas puertas. Estoy agradecido por esa liga porque me permitió venir a jugar aquí”.

En lo que va de temporada con Ponce, Calarco registra promedio de .217 con cinco imparables en 23 turnos, incluyendo un jonrón y cuatro remolcadas, mientras continúa ajustándose al pitcheo local.