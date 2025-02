El comisionado del béisbol, Rob Manfred , es un defensor del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes, que potencialmente, a partir de 2026, podría ser utilizado para ayudar a los árbitros de home en las Grandes Ligas, pero no para reemplazarlos.

¿Cómo funciona el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes?

Solo un bateador, lanzador o receptor puede desafiar una llamada, señalando con un toque en un casco o gorra; y no se permite asistencia desde el dugout . Un desafío debe hacerse dentro de los dos segundos, y la gráfica del lanzamiento y la zona de strike se mostrará en el marcador y en la transmisión. El árbitro luego anuncia el conteo actualizado.

¿Dónde se probará el ABS?

¿Cuál es la tecnología?

¿Cuándo comenzó las Grandes Ligas a usar el ABS?

¿Qué tan exitosos fueron los equipos con los desafíos el año pasado?

¿Cómo ha cambiado la zona de strike computarizada con el tiempo?

No se toma en cuenta la postura de un bateador

¿Cómo impactará el ABS en las transmisiones?

Preocupados de que el cuadro de la zona de strike en las transmisiones pudiera influir en si desafiar o no y causar que los aficionados griten a los jugadores para que reclamen, MLB planea experimentar con varias alternativas de transmisión, entre ellas: mostrar el cuadro pero no la bola; mostrar la bola pero no el cuadro; y mostrar solo las esquinas del cuadro.