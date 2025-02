“No hay otro lugar en el que quiera estar. No hay otro equipo, organización o grupo de personas con el que quiera hacer esto”, expresó Boone. “Y poder hacerlo en Nueva York frente a los apasionados aficionados de los Yankees, este es el resultado final que ciertamente quería y me alegra que se pudo llegar a un acuerdo”.

“No me gusta que no hayamos ganado un campeonato aún, así que eso me molesta”, dijo Boone.