Del fondo a la esperanza: Caguas y San Juan comienzan a ganar en la liga invernal

Los Criollos de Caguas y los subcampeones Senadores de San Juan aún no han salido del sótano en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), pero el frío del fondo de la tabla ya no es tan intenso.

Ambos equipos aprovecharon la tercera semana del calendario regular de la liga profesional para comenzar a ganar de manera consistente, luego de un inicio de 0-5 por parte de la novena cagüeña y de la destitución del dirigente de San Juan.

Los líderes Cangrejeros de Santurce, por su parte, mantuvieron su paso firme durante la tercera semana y comienzan este martes la cuarta como punteros, con una marca de 10-2, incluida una racha invicta de 6-0 como visitantes.

Caguas, con Juanchi Nieves como su coach de lanzadores, se apoyó principalmente en el pitcheo durante la tercera semana, en la que venció a Mayagüez 2-1 y 5-2, a San Juan 2-0 y a Ponce 6-2.

El equipo permitió solo cinco carreras en esas cuatro victorias, ninguna de ellas por parte del relevo criollo, que completó 18.1 entradas en los triunfos. Yacksel Ríos, José Espada, Alex Claudio y Luke Taggart han sido algunos de los relevistas en los que el mánager Ramón Vázquez ha podido confiar.

La ofensiva de Caguas aún no ha terminado de arrancar, aunque Nelson Velázquez bateó limpiamente en cinco de seis partidos y el equipo logró ramilletes de tres y cuatro carreras durante la tercera semana. Actualmente, Caguas batea colectivo para .222 y está penúltimo en anotaciones con 35 carreras.

Los Cangrejeros lideran el bateo

Los líderes de bateo de la liga son los Cangrejeros, con un promedio de .267. También lideran en carreras anotadas con 66, para un promedio de 5.5 por juego.

Son, además, el equipo que menos se ha ponchado, el tercero en bases por bolas recibidas y el que más bases ha estafado.

Por su parte, los Senadores finalizaron la tercera semana con tres victorias consecutivas, todas bajo la dirección de Carlos Cardoza, quien asumió la dirección del conjunto sanjuanero tras la destitución de Robinson Cancel luego de un inicio de 1-7.

De las tres victorias de San Juan, dos fueron ante los Gigantes de Carolina y la tercera fue una paliza 12-3 sobre los líderes Cangrejeros, con un ataque de 18 imparables.

Sobresalió Yariel González, quien bateó 13-9 en esos tres partidos, anotó cinco carreras e impulsó tres. También destacó Roberto Enriquez, al batear 16-7 en ese periodo. De hecho, Enriquez y González ocupan actualmente el tercer y cuarto puesto en promedio de bateo de la liga, con .364 y .360, respectivamente.