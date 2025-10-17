Dodgers a un juego de barrer a Milwaukee para volver a la Serie Mundial
Los Angeles puede convertirse en el primer campeón defensor en retornar al Clásico de Otoño desde 2009
17 de octubre de 2025 - 9:57 PM
Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Misiorowski y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el jueves, 3-1, a los Brewers de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
Los Ángeles se acercó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Phillies de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.
TOMMY EDMAN PUTS THE @DODGERS IN FRONT! pic.twitter.com/sznkErNPTT— MLB (@MLB) October 17, 2025
Solo un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol ha superado un déficit de 3-0 en la postemporada, los Red Sox de Boston de 2004 contra los Yankees
