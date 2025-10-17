Dodgers a un juego de barrer a Milwaukee para volver a la Serie Mundial

Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Misiorowski y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el jueves, 3-1, a los Brewers de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Ángeles se acercó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Phillies de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.