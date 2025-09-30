Opinión
30 de septiembre de 2025
84°nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dominante: Tarik Skubal abanica a 14 y los Tigers toman la delantera ante Cleveland

El puertorriqueño Javier Báez, que cometió un error en la novena entrada, bateó de 3-2 en el inicio de las series de comodines

30 de septiembre de 2025 - 5:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tarik Skubal reacciona tras conseguir su decimocuarto ponche del partido. (Sue Ogrocki)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cleveland - Tarik Skubal igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches y los Tigers vencieron el martes 2-1 a los Guardians de Cleveland en el primer duelo de la serie de comodines de la Liga Americana.

RELACIONADAS

Will Vest sacó los últimos cuatro outs para Detroit, sobreviviendo a una tensa novena entrada después de que José Ramírez, el astro dominicano de los Guardians, quedara atrapado entre la tercera base y el plato para el segundo out.

Los Tigers pueden avanzar a la serie divisional de la Liga Americana por segundo año consecutivo con una victoria el miércoles.

Detroit anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada cuando el toque de Zach McKinstry permitió que Riley Greene anotara desde la tercera.

Ramírez abrió la novena con un sencillo dentro del cuadro y avanzó a tercera cuando el campocorto puertorriqueño Javier Báez lanzó desviado a la primera base. Vest ponchó al bateador emergente George Valera y Kyle Manzardo prosiguió con un rodado a Vest. Ramírez corrió hacia el plato pero fue interceptado por Vest, quien lo persiguió y lo tocó para sacarlo.

“Si esa bola va dos pies en cualquier dirección, él anota”, dijo el mánager de Cleveland, Stephen Vogt. “Simplemente la bateó directo a Vest. Así que jugamos agresivos. Siempre lo hacemos. Corremos las bases de manera agresiva. No lo haría de otro forma”.

Acto seguido, C.J. Kayfus conectó un elevado que Báez atrapó en lo corto del jardín izquierdo.

Skubal, quien es el favorito para ganar su segundo premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana, estableció un récord personal de ponches. Fue dominante e imperturbable al lanzar en el mismo montículo donde hace una semana lanzó una recta de 99 mph que golpeó a David Fry, el bateador designado de Cleveland, en la nariz y la cara durante la sexta entrada.

El derecho cubrió siete entradas y dos tercios con 107 lanzamientos, uno menos que su récord personal, incluyendo 73 strikes. Permitió una carrera con solo tres hits, dos de ellos sencillos dentro del cuadro, y otorgó tres bases por bolas.

Skubal superó a Gavin Williams, el abridor de Cleveland que fue igual de efectivo pero perjudicado por un par de errores de los Guardians. Williams permitió dos carreras no merecidas en más de seis entradas con cinco hits, ocho ponches y una base por bolas.

Por los Tigers, el venezolano Gleyber Torres se fue de 4-0. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0. El puertorriqueño Báez de 3-2.

Por los Guardians, los dominicanos Ángel Martínez de 3-1 con una anotada, José Ramírez de 3-1. El boricua Jonathan Rodríguez de 3-0. El venezolano Gabriel Arias de 3-1 con una empujada.

Béisbol Tigers de Detroit Grandes Ligas MLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
