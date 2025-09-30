Red Sox vs. Yankees y más: el emocionante comienzo de las series de comodines en las Grandes Ligas
Cuatro enfrentamientos de ‘wild card’ abren la postemporada de la MLB
30 de septiembre de 2025 - 11:10 PM
La rivalidad entre los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston sumará otro nuevo capítulo a partir de este martes, cuando ambas novenas choquen en el inicio de las series de ‘wild card’ de las Grandes Ligas.
Aparte del duelo entre Boston y Nueva York, también se llevarán a cabo otros tres enfrentamientos en calendario.
A primera hora, los Tigers de Detroit visitarán a los Guardians de Cleveland, mientras que los Cubs de Chicago recibirán a los Padres de San Diego.
Finalmente, los sorprendentes Reds de Cincinnati cerrarán la jornada viajando hasta Los Ángeles para enfrentar a Shohei Ohtani y los Dodgers.
Las cuatro series son al mejor de tres partidos. Luego, al mejor de cinco en las series divisionales. Allí aguardan en la Liga Americana los Blue Jays de Toronto (1) y los Mariners de Seattle (2).
Mientras que en la Liga Nacional, esperan los Brewers de Milwaukee (1) y los Phillies de Filadelfia (2).
Tarik Skubal in 4 games against the Guardians this season:— SleeperMLB (@SleeperMLB) September 29, 2025
28 Innings Pitched
0.64 ERA
40 Strikeouts
Good luck Cleveland. pic.twitter.com/C47EtMQJ10
Los Guardians, quienes ganaron la División Central de la Liga Americana con una remontada histórica, enfrentan a unos Tigers que se quedaron con el último puesto del comodín de la Liga Americana. Ambos equipos se presentan con plantillas jóvenes y dinámicas, lo que promete una serie emocionante. Por los Tigers, el boricua Javier Báez será una de las figuras a observar en estos playoffs. El bayamonés disputó este año su primer Juego de Estrellas desde 2019. Los Tigers enviarán a la lomita a su mejor lanzador, el zurdo ganador del Cy Young Tarik Skubal. Cleveland, por su lado, tendrá a Gavin Williams. Los Guardians dominaron el enfrentamiento directo en la serie regular con marca de 8-5 sobre Detroit.
La histórica rivalidad entre los Yankees y los Red Sox se reaviva en esta serie de comodín. A pesar de que los Yankees terminaron la temporada con un récord superior (94-68), los Red Sox han tenido un desempeño sólido en enfrentamientos directos recientes de playoffs. Este clásico promete ser una batalla intensa llena de emociones. Además, el dirigente boricua de los Red Sox Alex Cora, parecería tenerle la medida tomada a la novena neoyorquina. Con el cagüeño al mando, Boston ganó 3-1 la serie divisional ante los Yankees en 2018 y luego se coronó campeón de la Serie Mundial. Después en 2021, prevaleció en un juego de comodín contra los Yankees nuevamente. Max Fried abrirá por los Yankees y Garrett Crochet por los Red Sox.
Los Reds, que regresan a la postemporada por primera vez desde 2020, se enfrentan a los Dodgers, quienes buscan consolidar su dominio en la Liga Nacional. Con Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y (Shohei) Ohtani liderando la rotación de los Dodgers, la serie promete ser una exhibición de talento y estrategia. Los Reds son dirigidos por el legendario Terry Francona. Por los Dodgers subirá Snell a la loma, mientras que por Cincinnati Hunter Greene.
Terry Francona is a legend.— Jordan Moore (@iJordanMoore) September 29, 2025
👎Red Sox before Tito:
Lost in ALCS, no World Series in 86 years
✅Red Sox with Tito:
2 World Series titles, 5 playoff appearances
👎Indians before Tito:
No playoff appearances in 6 seasons
✅Indians with Tito:
AL pennant, 6 playoff appearances… pic.twitter.com/XGzVqOQvCy
En esta serie, los Padres se miden a los Cubs en un duelo entre equipos con aspiraciones de campeonato. Ambos conjuntos cuentan con plantillas profundas y experimentadas, lo que sugiere que este enfrentamiento será uno de las más equilibrados y competitivos de la ronda de comodín. Nick Pivetta tendrá la bola inicial, al tiempo que Matthew Boyd hará lo propio por los Padres.
