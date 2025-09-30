Opinión
30 de septiembre de 2025
Red Sox vs. Yankees y más: el emocionante comienzo de las series de comodines en las Grandes Ligas

Cuatro enfrentamientos de ‘wild card’ abren la postemporada de la MLB

30 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Aaron Judge rebasó por cuarta vez en su carrera los 40 cuadrangulares en una temporada. (Pamela Smith)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La rivalidad entre los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston sumará otro nuevo capítulo a partir de este martes, cuando ambas novenas choquen en el inicio de las series de ‘wild card’ de las Grandes Ligas.

Aparte del duelo entre Boston y Nueva York, también se llevarán a cabo otros tres enfrentamientos en calendario.

A primera hora, los Tigers de Detroit visitarán a los Guardians de Cleveland, mientras que los Cubs de Chicago recibirán a los Padres de San Diego.

Finalmente, los sorprendentes Reds de Cincinnati cerrarán la jornada viajando hasta Los Ángeles para enfrentar a Shohei Ohtani y los Dodgers.

Las cuatro series son al mejor de tres partidos. Luego, al mejor de cinco en las series divisionales. Allí aguardan en la Liga Americana los Blue Jays de Toronto (1) y los Mariners de Seattle (2).

Mientras que en la Liga Nacional, esperan los Brewers de Milwaukee (1) y los Phillies de Filadelfia (2).

Liga Americana

Tigers (6) vs. Guardians (3)

  • Hora: 1:08 p.m. ET
  • Lugar: Progressive Field, Cleveland
  • Lanzadores probables: Gavin Williams (CLE) vs. Tarik Skubal (DET)

Los Guardians, quienes ganaron la División Central de la Liga Americana con una remontada histórica, enfrentan a unos Tigers que se quedaron con el último puesto del comodín de la Liga Americana. Ambos equipos se presentan con plantillas jóvenes y dinámicas, lo que promete una serie emocionante. Por los Tigers, el boricua Javier Báez será una de las figuras a observar en estos playoffs. El bayamonés disputó este año su primer Juego de Estrellas desde 2019. Los Tigers enviarán a la lomita a su mejor lanzador, el zurdo ganador del Cy Young Tarik Skubal. Cleveland, por su lado, tendrá a Gavin Williams. Los Guardians dominaron el enfrentamiento directo en la serie regular con marca de 8-5 sobre Detroit.

El boricua Alex Cora y los Red Sox disputarán la serie de comodín ante los Yankees de Nueva York. Los Guardians de Cleveland lograron una de las remontadas más espectaculares de la era moderna del béisbol. Shohei Ohtani y los Dodgers volvieron a ganar su división.
1 / 14 | En imágenes: los 12 equipos que verán acción en la postemporada de las Grandes Ligas . El boricua Alex Cora y los Red Sox disputarán la serie de comodín ante los Yankees de Nueva York. - Greg M. Cooper

Red Sox (5) vs. Yankees (4)

  • Hora: Martes, 30 de septiembre a las 6:08 p.m. ET
  • Lugar: Yankee Stadium, Nueva York
  • Lanzadores probables: Max Fried (NYY) vs. Garrett Crochet (BOS)

La histórica rivalidad entre los Yankees y los Red Sox se reaviva en esta serie de comodín. A pesar de que los Yankees terminaron la temporada con un récord superior (94-68), los Red Sox han tenido un desempeño sólido en enfrentamientos directos recientes de playoffs. Este clásico promete ser una batalla intensa llena de emociones. Además, el dirigente boricua de los Red Sox Alex Cora, parecería tenerle la medida tomada a la novena neoyorquina. Con el cagüeño al mando, Boston ganó 3-1 la serie divisional ante los Yankees en 2018 y luego se coronó campeón de la Serie Mundial. Después en 2021, prevaleció en un juego de comodín contra los Yankees nuevamente. Max Fried abrirá por los Yankees y Garrett Crochet por los Red Sox.

Liga Nacional

Reds (6) vs. Dodgers (3)

  • Hora: Martes, 30 de septiembre a las 9:08 p.m. ET
  • Lugar: Dodger Stadium, Los Ángeles
  • Lanzadores probables: Blake Snell (LAD) vs. Hunter Greene (CIN)

Los Reds, que regresan a la postemporada por primera vez desde 2020, se enfrentan a los Dodgers, quienes buscan consolidar su dominio en la Liga Nacional. Con Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y (Shohei) Ohtani liderando la rotación de los Dodgers, la serie promete ser una exhibición de talento y estrategia. Los Reds son dirigidos por el legendario Terry Francona. Por los Dodgers subirá Snell a la loma, mientras que por Cincinnati Hunter Greene.

Padres (5) vs. Cubs (4)

  • Hora: Martes, 30 de septiembre a las 3:08 p.m. ET
  • Lugar: Wrigley Field, Chicago
  • Lanzadores probables: Nick Pivetta (SD) vs. Matthew Boyd (CHC)

En esta serie, los Padres se miden a los Cubs en un duelo entre equipos con aspiraciones de campeonato. Ambos conjuntos cuentan con plantillas profundas y experimentadas, lo que sugiere que este enfrentamiento será uno de las más equilibrados y competitivos de la ronda de comodín. Nick Pivetta tendrá la bola inicial, al tiempo que Matthew Boyd hará lo propio por los Padres.

Béisbol Playoffs MLB Boricuas en Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
