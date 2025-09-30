Red Sox vs. Yankees y más: el emocionante comienzo de las series de comodines en las Grandes Ligas

La rivalidad entre los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston sumará otro nuevo capítulo a partir de este martes, cuando ambas novenas choquen en el inicio de las series de ‘wild card’ de las Grandes Ligas.

Aparte del duelo entre Boston y Nueva York, también se llevarán a cabo otros tres enfrentamientos en calendario.

Finalmente, los sorprendentes Reds de Cincinnati cerrarán la jornada viajando hasta Los Ángeles para enfrentar a Shohei Ohtani y los Dodgers.

Las cuatro series son al mejor de tres partidos. Luego, al mejor de cinco en las series divisionales. Allí aguardan en la Liga Americana los Blue Jays de Toronto (1) y los Mariners de Seattle (2).

Mientras que en la Liga Nacional, esperan los Brewers de Milwaukee (1) y los Phillies de Filadelfia (2).

Liga Americana

Tigers (6) vs. Guardians (3)

Hora: 1:08 p.m. ET

1:08 p.m. Lugar: Progressive Field, Cleveland

Progressive Field, Cleveland Lanzadores probables: Gavin Williams (CLE) vs. Tarik Skubal (DET)

Los Guardians, quienes ganaron la División Central de la Liga Americana con una remontada histórica, enfrentan a unos Tigers que se quedaron con el último puesto del comodín de la Liga Americana. Ambos equipos se presentan con plantillas jóvenes y dinámicas, lo que promete una serie emocionante. Por los Tigers, el boricua Javier Báez será una de las figuras a observar en estos playoffs. El bayamonés disputó este año su primer Juego de Estrellas desde 2019. Los Tigers enviarán a la lomita a su mejor lanzador, el zurdo ganador del Cy Young Tarik Skubal. Cleveland, por su lado, tendrá a Gavin Williams. Los Guardians dominaron el enfrentamiento directo en la serie regular con marca de 8-5 sobre Detroit.

Red Sox (5) vs. Yankees (4)

Hora: Martes, 30 de septiembre a las 6:08 p.m. ET

Martes, 30 de septiembre a las 6:08 p.m. Lugar: Yankee Stadium, Nueva York

Yankee Stadium, Nueva York Lanzadores probables: Max Fried (NYY) vs. Garrett Crochet (BOS)

La histórica rivalidad entre los Yankees y los Red Sox se reaviva en esta serie de comodín. A pesar de que los Yankees terminaron la temporada con un récord superior (94-68), los Red Sox han tenido un desempeño sólido en enfrentamientos directos recientes de playoffs. Este clásico promete ser una batalla intensa llena de emociones. Además, el dirigente boricua de los Red Sox Alex Cora, parecería tenerle la medida tomada a la novena neoyorquina. Con el cagüeño al mando, Boston ganó 3-1 la serie divisional ante los Yankees en 2018 y luego se coronó campeón de la Serie Mundial. Después en 2021, prevaleció en un juego de comodín contra los Yankees nuevamente. Max Fried abrirá por los Yankees y Garrett Crochet por los Red Sox.

Liga Nacional

Reds (6) vs. Dodgers (3)

Hora: Martes, 30 de septiembre a las 9:08 p.m. ET

Martes, 30 de septiembre a las 9:08 p.m. Lugar: Dodger Stadium, Los Ángeles

Dodger Stadium, Los Ángeles Lanzadores probables: Blake Snell (LAD) vs. Hunter Greene (CIN)

Los Reds, que regresan a la postemporada por primera vez desde 2020, se enfrentan a los Dodgers, quienes buscan consolidar su dominio en la Liga Nacional. Con Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y (Shohei) Ohtani liderando la rotación de los Dodgers, la serie promete ser una exhibición de talento y estrategia. Los Reds son dirigidos por el legendario Terry Francona. Por los Dodgers subirá Snell a la loma, mientras que por Cincinnati Hunter Greene.

Padres (5) vs. Cubs (4)

Hora: Martes, 30 de septiembre a las 3:08 p.m. ET

Martes, 30 de septiembre a las 3:08 p.m. Lugar: Wrigley Field, Chicago

Wrigley Field, Chicago Lanzadores probables: Nick Pivetta (SD) vs. Matthew Boyd (CHC)