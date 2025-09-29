“Les debo una disculpa”: dueño de los Mets admite el fracaso de la temporada

El dueño de los Mets de Nueva York, Steve Cohen, se dirigió a la fanaticada tras la eliminación del equipo y les ofreció disculpas por el rendimiento de la novena durante la temporada.

“A todos los fanáticos de los Mets en cualquier lugar: les debo una disculpa. Ustedes hicieron su parte al presentarse y apoyar al equipo. Nosotros no hicimos la nuestra”, expresó Cohen en un mensaje divulgado el lunes en su cuenta en la red social X.

El propietario adelantó que la organización realizará un análisis profundo para identificar las causas del fracaso.

“Vamos a realizar una ‘autopsia’ de la temporada y a identificar las razones obvias y las menos obvias por las que el equipo no rindió a la altura de sus expectativas y de las mías”, sostuvo.

Cohen reconoció las emociones de los fanáticos y aseguró que servirán de impulso para el futuro.

“Hoy todos estamos sintiendo emociones muy crudas. Sé cuánto tiempo y esfuerzo han dedicado a este equipo. El resultado fue inaceptable. Sus emociones me dicen cuánto les importa y continúan motivando a la organización a hacerlo mejor. Gracias a los mejores fanáticos en el deporte”.

Los Mets quedaron eliminados de la contienda por los playoffs tras caer el domingo 4-0 ante los también eliminados Marlins de Miami. Con el revés, los Reds de Cincinnati (83-79) se adjudicaron el último boleto disponible de los comodines en la Liga Nacional.

El combinado dirigido por el venezolano Carlos Mendoza y en el que militan los boricuas Edwin “Sugar” Díaz y Francisco Lindor comenzó la campaña con altas expectativas y la segunda nómina más costosa de la liga, pero se rezagaron en la División Este de la Liga Nacional, lo que ha provocado frustración y coraje en sus fanáticos.

De hecho, los Mets anunciaron en diciembre pasado que habían firmado un contrato récord de 15 años y $765 millones con el dominicano Juan Soto, uno de los jugadores más destacados de la agencia libre y con quien el equipo buscaba convertirse en un serio contendiente a la Serie Mundial.

Cohen, un exitoso inversionista, administrador de fondos de cobertura y filántropo estadounidense, está casado con la boricua Alexandra Cohen García.