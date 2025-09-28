Los Mets quedan fuera de los playoffs; Cleveland gana su división en la “remontada del siglo”

Los Mets de Nueva York quedaron oficialmente eliminados de la contienda por los playoffs de las Grandes Ligas tras una campaña marcada por la inconsistencia y las lesiones. La novena neoyorquina, que comenzó la temporada con grandes expectativas y la segunda nómina más costosa de la liga, no logró mantener el ritmo en una División Este altamente competitiva en la Liga Nacional, dejando a sus fanáticos con un sabor amargo.

Los dirigidos por el venezolano Carlos Mendoza cayeron el domingo 4-0 ante los también eliminados Marlins de Miami, provocando que los Reds de Cincinnati (83-79) se llevaran el último boleto disponible de los comodines en la Liga Nacional.

Los Reds, dirigidos por Terry Francona, terminaron con el mismo récord que los Mets, pero como ganaron su serie particular en la temporada, obtuvieron el pase.

Los Cubs de Chicago consiguieron el primer wild card de la Liga Nacional con marca de 92-70, seguido pos los Padres de San Diego con 89-72. Ganaron sus respectivas divisiones los Phillies de Filadelfia (96-66), Brewers de Milwaukee (97-65) y los Dodgers de Los Ángeles (93-69).

Los Guardians logran el “regreso del siglo”

Mientras tanto, en la Liga Americana, los Guardians de Cleveland (88-74) protagonizaron lo que ya se describe como la remontada del siglo. Tras un inicio tambaleante y quedar a varios juegos de distancia del primer lugar a mediados de verano, el conjunto dirigido por Stephen Vogt encontró la fórmula perfecta en la segunda mitad: un pitcheo dominante, una ofensiva oportuna y un vestuario que nunca dejó de creer.

Cleveland llegó a estar 15.5 juegos detrás de Detroit por el primer lugar de la División Central de la Liga Americana, tan recientemente como el 9 de julio. Según Elias Sports Bureau, ese es el mayor déficit que un equipo ha superado para terminar primero en su división (desde 1969) o liga (antes de 1969). Los Braves de 1914 (15 juegos detrás) ostentaban el récord anteriormente.

Con el triunfo de Cleveland por pizarra de 9-8 sobre los Rangers de Texas el domingo, los Tigers de Detroit (87-75) sucumbieron a puestos de comodín junto a los Yankees de Nueva York (94-68) y los Red Sox de Boston (89-73).

Prevalecieron en sus divisiones los Blue Jays (94-68), Mariners de Seattle (90-72) y Guardians.

Eliminados los Astros de Joe Espada

En tanto, los Astros de Houston -que fueron dirigidos por el puertorriqueño Josué Espada- fueron eliminados el sábado de la contienda por los playoffs de MLB, poniendo fin a una racha de ocho apariciones consecutivas en postemporada.

Esta es la primera vez desde 2016 que el equipo texano se queda fuera de la postemporada. A pesar de una victoria por 6-2 sobre los Angels de Los Ángeles en el último juego de la temporada, los Astros fueron eliminados tras los triunfos de los Guardians y los Tigers, quienes aseguraron los dos últimos puestos de comodín en la Liga Americana.

Definidos los cruces a los playoffs

Liga Americana

Serie de Comodín (Wild Card, mejor de 3)

Guardians (3) vs. Tigers (6) - El ganador avanzará a la Serie Divisional contra los Mariners (2).

(3) vs. (6) - El ganador avanzará a la Serie Divisional contra los (2). Yankees (4) vs. Red Sox (5) - El ganador avanzará a la Serie Divisional contra Blue Jays (1).

Serie Divisional (mejor de 5)

Blue Jays vs. Ganador de Yankees vs. Red Sox

vs. Ganador de Yankees vs. Red Sox Mariners vs. Ganador de Guardians vs. Tigers

Liga Nacional

Serie de Comodín (Wild Card, mejor de 3)

Los Dodgers (3) vs. Reds (6) - El ganador avanzará a la Serie Divisional contra los Phillies (2).

Los Cubs (4) vs. San Diego Padres (5) - El ganador avanzará a la Serie Divisional contra los Brewers (1).

Serie Divisional (mejor de 5)