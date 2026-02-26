Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Edwards Guzmán se une a los Criollos con dos sombreros: dirigente y director de operaciones

La gerencia de Caguas negoció la salida del mánager de Carolina, enviando los derechos del grandesligas MJ Meléndez

26 de febrero de 2026 - 12:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edwards Guzmán estuvo cuatro temporadas como dirigente de los Gigantes de Carolina. (Suministrada/Anexis Morales)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas anunciaron este jueves que el exjugador de Grandes Ligas, Edwards Guzmán, será el nuevo dirigente y director de operaciones de béisbol para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Guzmán, quien tendrá a su cargo la reestructuración de la plantilla y la planificación deportiva del equipo, también será responsable del nombramiento del próximo gerente general de los Criollos, informó la franquicia en un comunicado de prensa.

Jesús “Motorita” Feliciano fue el pasado gerente general del conjunto, mientras Ramón Vázquez fue el piloto.

Los Criollos se eliminaron en las semifinales ante los Cangrejeros de Santurce en la pasada temporada.

Como parte del acuerdo para relevar a Guzmán de su compromiso contractual como dirigente de los Gigantes de Carolina, la organización de los Criollos cedió los derechos del guardabosque MJ Meléndez.

Con la llegada de Edwards Guzmán iniciamos una nueva etapa en la organización. Su conocimiento del juego, liderazgo y compromiso con la excelencia nos brindan la confianza de que estamos dando un paso firme en la dirección correcta”, dijo el presidente de los Criollos, Raúl Rodríguez Font.

Por su parte, el vicepresidente Arturo Ondina resaltó la trayectoria del nuevo dirigente y ejecutivo.

“Edwards Guzmán ha tenido éxito en cada una de las posiciones que ha ocupado. Su experiencia como jugador, dirigente y ejecutivo lo convierten en la persona indicada para asumir esta gran responsabilidad”, indicó Ondina.

Guzmán cuenta con experiencia previa como gerente general de los Criollos en las temporadas 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Además, fungió como director de operaciones.

Por las pasadas cuatro temporadas se desempeñó como dirigente de los Gigantes de Carolina, equipo al que guió al subcampeonato en 2022-23 y 2023-24, con dos premios consecutivos de Dirigente del Año.

Como jugador, Guzmán participó en las Grandes Ligas durante tres temporadas con los Giants de San Francisco y los Expos de Montreal.

