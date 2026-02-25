Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Seth Lugo cuenta los días para lanzar por Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

El derecho de los Royals de Kansas City será el encargado de iniciar el primer desafío de los boricuas frente a Colombia

25 de febrero de 2026 - 12:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Seth Lugo, de los Royals, hizo el lunes su primera apertura en los campos primaverales. (Charlie Riedel)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Seth Lugo está ansioso por su apertura con Puerto Rico ante Colombia en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, según se expresó esta semana durante los campamentos de primavera con los Royals de Kansas City.

Sé que el Clásico tiene ambiente de postemporada en marzo. Es emocionante. No puedo esperar a llegar”, dijo el derecho en entrevista con el portal de MLB.

Lugo tendrá a su cargo la primera apertura de Puerto Rico el 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, que se anticipa colmado de emociones por la expectativa que ha generado el torneo en su regreso a la isla.

Lugo reaparecerá como abridor de Puerto Rico luego de su participación en el Clásico de 2017, en el que logró dos victorias, ambas en las primeras dos rondas del evento.

Puerto Rico también vuelve a ser sede tras 13 años sin fungir como anfitrión. El grupo en San Juan incluye a Cuba, Panamá y Canadá.

Edwin "Sugar" Díaz (lanzador)Christian Vázquez (receptor)Ángel Reyes (lanzador)
1 / 30 | En imágenes: conoce los 30 jugadores del "Team Rubio" para el Clásico Mundial de Béisbol. Edwin "Sugar" Díaz (lanzador) - Carlos Giusti/Staff

Lugo hizo el lunes su primera salida en los campamentos de primavera y lanzó dos entradas sin dar bases ni permitir carreras.

Luego del encuentro, Lugo dijo que se sintió “fuerte”. El serpentinero terminó la pasada temporada en la lista de lesionados por una dolencia en la espalda baja.

Estaba emocionado de volver a lanzar ante la fanaticada y quería botar los nervios. El hecho de dar un par de ceros también se sintió bien. Era cuestión de salir, retar y no dar bases por bolas. Me sentí fuerte”, dijo.

Lugo proyecta nuevamente integrar la rotación abridora de los Royals para la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Viene de una campaña 2025 en la que realizó 26 aperturas y registró efectividad de 4.15 con marca de 8-7 en 145 entradas trabajadas.

Tags
Seth LugoClásico Mundial de BéisbolEstadio Hiram BithornRoyals de Kansas City
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: