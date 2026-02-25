Seth Lugo cuenta los días para lanzar por Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

Seth Lugo está ansioso por su apertura con Puerto Rico ante Colombia en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, según se expresó esta semana durante los campamentos de primavera con los Royals de Kansas City.

“Sé que el Clásico tiene ambiente de postemporada en marzo. Es emocionante. No puedo esperar a llegar”, dijo el derecho en entrevista con el portal de MLB.

Lugo tendrá a su cargo la primera apertura de Puerto Rico el 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, que se anticipa colmado de emociones por la expectativa que ha generado el torneo en su regreso a la isla.

Lugo reaparecerá como abridor de Puerto Rico luego de su participación en el Clásico de 2017, en el que logró dos victorias, ambas en las primeras dos rondas del evento.

Puerto Rico también vuelve a ser sede tras 13 años sin fungir como anfitrión. El grupo en San Juan incluye a Cuba, Panamá y Canadá.

PUBLICIDAD

1 / 30 | En imágenes: conoce los 30 jugadores del "Team Rubio" para el Clásico Mundial de Béisbol. Edwin "Sugar" Díaz (lanzador) - Carlos Giusti/Staff 1 / 30 En imágenes: conoce los 30 jugadores del "Team Rubio" para el Clásico Mundial de Béisbol Edwin "Sugar" Díaz (lanzador) Carlos Giusti/Staff Compartir

Lugo hizo el lunes su primera salida en los campamentos de primavera y lanzó dos entradas sin dar bases ni permitir carreras.

Luego del encuentro, Lugo dijo que se sintió “fuerte”. El serpentinero terminó la pasada temporada en la lista de lesionados por una dolencia en la espalda baja.

“Estaba emocionado de volver a lanzar ante la fanaticada y quería botar los nervios. El hecho de dar un par de ceros también se sintió bien. Era cuestión de salir, retar y no dar bases por bolas. Me sentí fuerte”, dijo.