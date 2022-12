Edwin “Sugar” Díaz mantiene esperanzas de que su compatriota, el campocorto Carlos Correa, logre finiquitar su acuerdo multianual con los Mets de Nueva York para así jugar juntos en la temporada 2023 de Grandes Ligas.

El estelar relevista ha estado siguiendo las novedades en cuanto a las negociaciones entre el santaisabelino y la organización a la cual representa. Según reportes de prensa, los Mets han mostrado preocupación tras los exámenes físicos realizados, especialmente en el área del peroné (fibula, en inglés) derecho que fue operado en el 2014 tras una fractura.

Los Mets y Correa llegaron a un acuerdo el pasado miércoles por 12 años y $315 millones, apenas horas después que se cayera el pacto de 13 años y $350 que consiguió inicialmente con los Giants de San Francisco.

Los Giants también aguantaron la firma del Novato del Año de 2015 en la Liga Americana y Guante de Oro en 2021 por la misma duda con la intervención en la pierna. Esto llevó al agente de Correa, Scott Boras, a contactar a los Mets para lograr el acuerdo preliminar con el dueño multimillonario Steve Cohen.

“Espero que se dé. Correa tiene sus detalles. Los equipos médicos del equipo saben lo que está pasando ahí, pero yo he visto a Carlos Correa en los últimos años jugar la mayoría de los juegos. Sobre 140 juegos”, dijo Díaz hoy durante un compartir con los abonados de los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn.

Correa viene de jugar 136 partidos con los Twins de Minnesota como parte de un contrato de $105.3 millones y tres años. El torpedero generó $35 millones la temporada pasada antes de ejercer su opción para desprenderse del acuerdo y regresar al mercado, empeñado en lograr una firma multianual que supere los $300 millones.

En 2021, en su última campaña con los Astros, militó en 153 encuentros. En las temporadas 2018 y 2019, se vio limitado a 110 y 75 encuentros, respectivamente, debido a una lesión en la espalda.

Edwin Díaz y Alexis Díaz realizan el lanzamiento de honor previo a la doble tanda del martes en el Estadio Hiram Bithorn. (Carlos Giusti/Staff)

Díaz anhela volver a compartir uniforme con su paisano, con quien fue compañero en el Clásico Mundial de Béisbol 2017.

“Sería un honor compartir uniforme con él. Nosotros jugamos juntos en las pequeñas ligas. Ahora que tiene un acuerdo con los Mets, espero que se dé y poder jugar con él de nuevo”, comentó Díaz.

De lograrse el pacto con lo Mets, Correa no solo jugaría junto a Díaz. Correa cambiaría a la tercera base para compartir el infield junto al siore estelar Francisco Lindor, dueño de un pacto de $341 millones y 10 años con los Mets.

“Va a ser una época nueva. Si firma, sería por 12 años. Lindor está por 10 y yo por cinco años. Va a ser una época muy buena y bonita para nosotros los boricuas representando a Puerto Rico en Nueva York”, señaló Díaz.

En el equipo también está el receptor boricua Tomás Nido.

¿Cómo fueron sus pruebas?

Díaz, de 28 años, ingresó al club de los millones luego de firmar por $102 millones con los Mets, convirtiéndose en el relevista con el contrato más alto en la historia de las Mayores. El Relevista del Año de la Liga Nacional pasó, igualmente, por rigurosos exámenes físicos antes de validar su enorme contrato.

“En mi caso, fue algo sencillo. Gracias a Dios, llevo seis años jugando en Grandes Ligas y me he mantenido jugando todas mis temporadas. Lo mío no fue tan difícil. Lo mío fue el MRI (prueba de resonancia magnética) para verificar el codo, el hombro, la espalda, las piernas. Todo salió superbién porque me he mantenido saludable y he sabido manejarme para mantenerme”, compartió.

“No sé cómo funciona con los peloteros de posición, porque ellos hacen más que los lanzadores. En el caso mío, fue algo súper sencillo y rápido. Estaba un poco preocupado porque uno no sabe que pueda tener, pero salimos saludables gracias a Dios”, agregó.

Díaz estuvo acompaño en el Bithorn por su hermano, el también lanzador Alexis Díaz, de los Reds de Cincinnati. Alexis tuvo un exitoso debut en las Grandes Ligas, acumulando récord de 7-3 con efectividad de 1.84 y 10 juegos salvados en 59 apariciones en la loma. El capítulo de la Asociación de Cronistas de América en Cincinnati lo seleccionó como el lanzador más destacado de la organización.

“Los planes para la temporada que viene es que cuentan conmigo. Me dieron permiso para ir al Clásico. Es mantenerme saludable porque ellos cuentan conmigo”, expresó Alexis.

Los hermanos Díaz, al igual que Correa, formarán parte del equipo de Puerto Rico para el torneo del próximo marzo.