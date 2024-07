El boricua José Miranda celebra su impresionante racha de hits en las Grandes Ligas: “Es grandioso ser parte de la historia”

“Eso fue hace mucho tiempo. No tengo palabras. Es algo realmente especial para el juego y para mí también. Es grandioso. Es grandioso ser parte de la historia”, expresó el jugador nacido en Manatí cuando se le hizo saber lo que acaba de lograr en el partido.

“Con mi trabajo antes de los juegos, me he estado sintiendo bien”, añadió el pelotero, que tiene un promedio de bateo para esta temporada de .328 con 79 hits en 242 turnos.

El juego también marcó 13 apariciones consecutivas al plato en las que Miranda llegó a base. De hecho, pudo haber conseguido una plusmarca el sábado en su turno número 13 en la sexta entrada de no ser porque la bola cayó justo en zona de foul por la línea del jardín derecho antes de ser retirado con un elevado al jardín izquierdo.

“Cuando salgo ahí, como dije antes, trato de conseguir un buen lanzamiento. Cuando tengo un buen ritmo y equilibrio, me siento bastante bien. También me siento bastante cómodo en el plato. Es bueno sentirse así”, puntualizó el jugador del cuadro.

Por su parte, Brooks Lee, cuyo primer jonrón en las Grandes Ligas quedó algo eclipsado por la celebración del logro histórico de Miranda, dijo que no le sorprendía lo que acababa de pasar.

“No me sorprende. He estado con [Miranda], este es mi segundo año, y cada vez que he jugado con él, simplemente batea,” dijo Lee. “Batea en turnos en vivo, batea en primavera, batea durante la temporada. Es simplemente lo que hace.”