El boricua Kike Hernández entra en calor para los ‘playoffs’ y dispara jonrón de dos carreras

Seattle - Kike Hernández conectó un jonrón de dos carreras, Dalton Rushing tuvo dos hits y una impulsada clave, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el viernes 3-2 a los Mariners de Seattle.

Justin Wrobleski, el segundo de siete lanzadores de los Dodgers en un juego de bullpen, se llevó la victoria. Wrobleski (5-5) permitió tres hits y ponchó a tres en dos entradas. Tanner Scott sacó los últimos tres outs, saliendo de un aprieto con las bases llenas, para su salvamento número 23.

Los Ángeles, que el jueves consiguió su decimosegundo título de la División Oeste de la Liga Nacional en 13 años, ganó su tercero consecutivo.

Los Mariners, campeones de la División Oeste de la Liga Americana, habían ganado siete juegos consecutivos y 17 de sus últimos 18. Seattle también rompió una racha de 11 victorias consecutivas en casa.

Un sencillo apresurado abrió la tercera entrada y Hernández conectó un lanzamiento en cuenta de 3-1 ante el abridor de los Mariners, George Kirby, sobre el muro del jardín izquierdo para su décimo jonrón y para darle a los Dodgers una ventaja de 2-1.

Michael Conforto caminó para abrir la sexta entrada y Teoscar Hernández conectó un sencillo. Dos outs después, Rushing conectó un sencillo al jardín central para impulsar a Conforto y tomar ventaja de dos carreras.

El sencillo productor de Dominic Canzone en el octavo acercó a los Mariners a una.

Emmet Sheehan abrió y permitió una carrera y un hit en la primera entrada, anotando la carrera gracias a un error de fildeo de Conforto. Sheehan fue seguido por Wrobleski, Will Klein, Anthony Banda, Roki Sasaki, Blake Treinen y Scott.

Kirby (10-8) permitió dos carreras y tres hits en cinco entradas, ponchando a 10.

El contendiente al premio de Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Americana por los Mariners, Cal Raleigh, se fue de 5-2 con un sencillo y un doble, y tres ponches, mientras que el favorito al JMV de la Liga Nacional, Shohei Ohtani, se fue de 3-0 con una base por bolas para los Dodgers.