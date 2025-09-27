Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
87°bruma
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El boricua Kike Hernández entra en calor para los ‘playoffs’ y dispara jonrón de dos carreras

Los Dodgers consiguieron desde el jueves asegurar el título divisional del Oeste de la Liga Nacional

27 de septiembre de 2025 - 9:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kike Hernández celebra con su compañero Dalton Rushing (68) luego de conectar su cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada mientras observa el receptor de Seattle, Cal Raleigh. (Ryan Sun)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seattle - Kike Hernández conectó un jonrón de dos carreras, Dalton Rushing tuvo dos hits y una impulsada clave, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el viernes 3-2 a los Mariners de Seattle.

Justin Wrobleski, el segundo de siete lanzadores de los Dodgers en un juego de bullpen, se llevó la victoria. Wrobleski (5-5) permitió tres hits y ponchó a tres en dos entradas. Tanner Scott sacó los últimos tres outs, saliendo de un aprieto con las bases llenas, para su salvamento número 23.

Los Ángeles, que el jueves consiguió su decimosegundo título de la División Oeste de la Liga Nacional en 13 años, ganó su tercero consecutivo.

Los Mariners, campeones de la División Oeste de la Liga Americana, habían ganado siete juegos consecutivos y 17 de sus últimos 18. Seattle también rompió una racha de 11 victorias consecutivas en casa.

Un sencillo apresurado abrió la tercera entrada y Hernández conectó un lanzamiento en cuenta de 3-1 ante el abridor de los Mariners, George Kirby, sobre el muro del jardín izquierdo para su décimo jonrón y para darle a los Dodgers una ventaja de 2-1.

Michael Conforto caminó para abrir la sexta entrada y Teoscar Hernández conectó un sencillo. Dos outs después, Rushing conectó un sencillo al jardín central para impulsar a Conforto y tomar ventaja de dos carreras.

El sencillo productor de Dominic Canzone en el octavo acercó a los Mariners a una.

Emmet Sheehan abrió y permitió una carrera y un hit en la primera entrada, anotando la carrera gracias a un error de fildeo de Conforto. Sheehan fue seguido por Wrobleski, Will Klein, Anthony Banda, Roki Sasaki, Blake Treinen y Scott.

Kirby (10-8) permitió dos carreras y tres hits en cinco entradas, ponchando a 10.

El contendiente al premio de Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Americana por los Mariners, Cal Raleigh, se fue de 5-2 con un sencillo y un doble, y tres ponches, mientras que el favorito al JMV de la Liga Nacional, Shohei Ohtani, se fue de 3-0 con una base por bolas para los Dodgers.

Scott permitió un doble con dos outs a Raleigh en la parte baja de la novena, luego caminó intencionalmente a Julio Rodríguez y golpeó a Mitch Garver para llenar las bases, pero ponchó a Eugenio Suárez para terminar el juego.

Tags
Kike HernándezBoricuas en Grandes LigasDodgers de Los Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: