25 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El boricua Luis Vázquez conecta su primer jonrón en Grandes Ligas en triunfo de Baltimore

El orocoveño la sacó junto a Gunnar Henderson en la victoria 3-2 de los Orioles sobre los Astros

25 de agosto de 2025 - 8:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gunnar Henderson celebra su jonrón frente al receptor de los Astros de Houston, el dominicano Yainer Díaz. (Nick Wass)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Baltimore - Gunnar Henderson y el boricua Luis Vázquez conectaron jonrones y Trevor Rogers trabajó siete sólidas entradas mientras los Orioles de Baltimore vencieron el domingo 3-2 a los Astros de Houston para evitar una barrida en la serie.

Rogers (7-2) permitió cinco hits y tres bases por bolas y ponchó a nueve. El zurdo de 27 años superó a dos miembros del Salón de la Fama con su efectividad de 1.40 en las primeras 13 aperturas de una temporada. Hoyt Wilhelm estableció el récord del club con una efectividad de 1.50 en 1959, seguido por la efectividad de 1.55 de Jim Palmer en 1975.

Keegan Akin ponchó a tres en uno 2/3 entradas sin permitir carreras para su tercer salvamento.

Arrighetti permitió dos carreras en seis hits en cinco 2/3 entradas. John Rooney relevó a Arrighetti en su debut y permitió una carrera en uno 1/3 entradas. Craig Kimbrel ponchó a dos en una entrada sin permitir carreras en su primer juego con los Astros.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 5-2 con una producida y Yainer Diaz de 3-2. El boricua Carlos Correa de 3-2 con una anotada. El hondureño Mauricio Dubón de 4-1.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 2-1. Vázquez de 3-1 con una anotada y una producida.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

MLBOrioles de BaltimoreAstros de HoustonGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
