El caso de Carlos Correa sigue en manos del Clásico Mundial, asegura Beltrán

Manatí - El posible regreso de Carlos Correa al uniforme de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol sigue sujeto a los protocolos del torneo, y así lo dejó claro el gerente general Carlos Beltrán al ser consultado sobre las gestiones para que el jugador pueda participar en la próxima edición del evento.

“Referente a lo de Carlos (Correa), esto es un proceso. Los dueños no pueden oponerse a que los jugadores participen. El WBC es el encargado de manejar esa situación”, contestó Beltrán en un aparte con los medios durante una actividad de reconocimiento este domingo por parte del municipio de Manatí por su elección al Salón de la Fama del Béisbol.

Beltrán fue electo como parte de la Clase 2026 con 358 votos para un total de un 84.2%, seguido de Andruw Jones, quien en su noveno intento registró 333 votos para un 78.4%.

“Los dueños de alguna manera u otra se pueden oponer a que un jugador no quiera jugar porque están preocupados de un aspecto de lesiones. Pero el Clásico de Béisbol tiene un proceso en el cual ellos, si hay un jugador que decide participar y la organización se opone, el WBC busca unos doctores independientes para que miren los récords y ellos determinan si en verdad es una preocupación legítima o es una preocupación nada más porque están protegiendo su inversión”, explicó Beltrán.

Según reportó el periodista Chandler Rome, encargado de la cobertura de los Astros para The Athletic, la novena aún no ha completado el proceso de seguros con algunos de sus peloteros, incluido Correa. Añadió que el antesalista boricua y el propietario del equipo, Jim Crane, trabajan para obtener las aprobaciones necesarias que le permitan participar en el evento.

Puerto Rico jugará como anfitrión del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, del 6 al 11 de marzo, junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

Paciente Beltrán

“Yo, por mi parte, esperaré el proceso. No me puedo anticipar a participar por Carlos y en algún momento nos informarán qué pasará en ese caso”, expuso Beltrán, quien indicó que no ha tenido conversación alguna con los directivos de la novena.

La última vez que Carlos Correa representó a Puerto Rico en el Clásico fue en 2017. (Ramon Tonito Zayas)

Beltrán explicó que, una vez los jugadores manifiestan su interés en participar, la gerencia del equipo y la Federación de Béisbol de Puerto Rico notifican formalmente al WBC, organismo que asume la responsabilidad de manejar el proceso y realizar las gestiones correspondientes. Reconoció que tanto el gerente general como la Federación tienen un margen de acción limitado y que, en última instancia, es el Clásico Mundial quien determina el curso y la aprobación de cada caso.

En cuanto al trabajo para definir el roster final, señaló que han sostenido reuniones con el cuerpo directivo y los coaches y que ha percibido un alto nivel de compromiso durante ese proceso.

“Ese roster tiene que cortarse a 30. Ahora mismo está en 35. Pero lo que estoy bien contento es que veo el 'engagement’ de todos los coaches. Cada vez que hacemos un zoom call todo el mundo se pega, todo el mundo está ahí ‘pompeado’ y no hay nada mejor que crear un buen ambiente para el equipo", expresó el exjardinero.

