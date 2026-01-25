Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El caso de Carlos Correa sigue en manos del Clásico Mundial, asegura Beltrán

El gerente general del Equipo Nacional aclara qué debe ocurrir para que el santaisabelino pueda jugar en el evento

25 de enero de 2026 - 7:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Beltrán se toma fotos durante el recibimiento que le dio el domingo su pueblo natal Manatí. (Alexis Cedeño)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Manatí - El posible regreso de Carlos Correa al uniforme de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol sigue sujeto a los protocolos del torneo, y así lo dejó claro el gerente general Carlos Beltrán al ser consultado sobre las gestiones para que el jugador pueda participar en la próxima edición del evento.

RELACIONADAS

“Referente a lo de Carlos (Correa), esto es un proceso. Los dueños no pueden oponerse a que los jugadores participen. El WBC es el encargado de manejar esa situación”, contestó Beltrán en un aparte con los medios durante una actividad de reconocimiento este domingo por parte del municipio de Manatí por su elección al Salón de la Fama del Béisbol.

Beltrán fue electo como parte de la Clase 2026 con 358 votos para un total de un 84.2%, seguido de Andruw Jones, quien en su noveno intento registró 333 votos para un 78.4%.

“Los dueños de alguna manera u otra se pueden oponer a que un jugador no quiera jugar porque están preocupados de un aspecto de lesiones. Pero el Clásico de Béisbol tiene un proceso en el cual ellos, si hay un jugador que decide participar y la organización se opone, el WBC busca unos doctores independientes para que miren los récords y ellos determinan si en verdad es una preocupación legítima o es una preocupación nada más porque están protegiendo su inversión”, explicó Beltrán.

Según reportó el periodista Chandler Rome, encargado de la cobertura de los Astros para The Athletic, la novena aún no ha completado el proceso de seguros con algunos de sus peloteros, incluido Correa. Añadió que el antesalista boricua y el propietario del equipo, Jim Crane, trabajan para obtener las aprobaciones necesarias que le permitan participar en el evento.

Puerto Rico jugará como anfitrión del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, del 6 al 11 de marzo, junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

Paciente Beltrán

“Yo, por mi parte, esperaré el proceso. No me puedo anticipar a participar por Carlos y en algún momento nos informarán qué pasará en ese caso”, expuso Beltrán, quien indicó que no ha tenido conversación alguna con los directivos de la novena.

La última vez que Carlos Correa representó a Puerto Rico en el Clásico fue en 2017.
La última vez que Carlos Correa representó a Puerto Rico en el Clásico fue en 2017. (Ramon Tonito Zayas)

Beltrán explicó que, una vez los jugadores manifiestan su interés en participar, la gerencia del equipo y la Federación de Béisbol de Puerto Rico notifican formalmente al WBC, organismo que asume la responsabilidad de manejar el proceso y realizar las gestiones correspondientes. Reconoció que tanto el gerente general como la Federación tienen un margen de acción limitado y que, en última instancia, es el Clásico Mundial quien determina el curso y la aprobación de cada caso.

En cuanto al trabajo para definir el roster final, señaló que han sostenido reuniones con el cuerpo directivo y los coaches y que ha percibido un alto nivel de compromiso durante ese proceso.

El héroe ya está en casa: Carlos Beltrán festeja junto a su familia en tarima.Carlos Beltrán fue acompañado por sus hijos y familiares en la actividad.Carlos Beltrán posa junto a su esposa, hijos, padres y resto de familiares.
1 / 13 | En imágenes: la fiesta de Manatí para su héroe e inmortal del béisbol Carlos Beltrán. El héroe ya está en casa: Carlos Beltrán festeja junto a su familia en tarima. - Alexis Cedeño

“Ese roster tiene que cortarse a 30. Ahora mismo está en 35. Pero lo que estoy bien contento es que veo el 'engagement’ de todos los coaches. Cada vez que hacemos un zoom call todo el mundo se pega, todo el mundo está ahí ‘pompeado’ y no hay nada mejor que crear un buen ambiente para el equipo", expresó el exjardinero.

“Cuando tienes muchas personas que conocen del juego pues a lo mejor se puede interferir un poquito el ego. Pero ver que todos nosotros estamos como que empujando para formr el mejor equipo posible, pues salgo pompeado de las reuniones. Ver ese entusiasmo me llena de mucha alegría”.

Tags
Carlos BeltránClásico Mundial de BéisbolCarlos CorreaAstros de HoustonBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 25 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: