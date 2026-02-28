Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

El exlanzador de MLB Daniel Serafini es condenado a cadena perpetua por tiroteo a sus suegros

El zurdo lanzó por 11 temporadas con los Twins, Cubs, Pirates, Padres, Reds y Rockies

28 de febrero de 2026 - 3:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dan Serafini representó a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol 2013. (Morry Gash)
Por Jessica Hill

El exlanzador de la MLB Daniel Serafini fue sentenciado el viernes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el tiroteo ocurrido en 2021 contra los padres de su esposa durante un robo en su casa junto al lago Tahoe, informaron las autoridades.

Serafini, de 51 años, fue condenado en julio de 2025 por asesinato en primer grado de su suegro, Gary Spohr, intento de asesinato de su suegra, Wendy Wood, y robo en primer grado. Spohr fue asesinado y Wood sobrevivió, aunque ella falleció un año después del tiroteo.

La fiscal de distrito del condado de Placer, Morgan Gire, declaró el viernes que Spohr y Wood eran abuelos cariñosos y que los crímenes de Serafini afectaron profundamente a sus familiares y amigos.

“El impacto de este ataque se ha extendido mucho más allá de las víctimas inmediatas, afectando profundamente a los familiares y a la comunidad en general, y poniendo de relieve el daño duradero causado por la violencia deliberada”, declaró Gire.

El abogado de Serafini no respondió a las solicitudes de comentarios.

Durante su audiencia de sentencia, Serafini se dirigió al tribunal y mantuvo su inocencia, según MyNews4. Dijo que había salido de fiesta con su esposa la noche del tiroteo y se describió como un “hombre roto e imperfecto que comete errores”.

Serafini fue seleccionado en el draft de 1992 por los Twins de Minnesota. Durante una carrera de 11 años, el zurdo jugó para los Cubs de Chicago, los Padres de San Diego, los Pirates de Pittsburgh, los Reds de Cincinnati y los Rockies de Colorado.

Los fiscales afirmaron que Serafini odiaba a los padres adinerados de su esposa y que se le escuchó decir que estaba dispuesto a pagar $20,000 para que los mataran, según el Sacramento Bee. Los fiscales mostraron al jurado transcripciones de correos electrónicos y mensajes de texto llenos de ira entre Serafini y sus suegros.

Durante el juicio de seis semanas, el abogado de Serafini, David Dratman, argumentó que no había pruebas físicas que vincularan a su cliente con la escena del crimen. Declaró al jurado que, aunque Serafini tenía una relación conflictiva con sus suegros, no tenía motivos para matarlos.

Tras su condena, Serafini presentó múltiples mociones para un nuevo juicio, pero estas fueron denegadas.

Serafini cumplirá su condena en el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, según la Fiscalía del Condado de Placer.

Tags
Grandes LigasMLBTiroteosAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Jessica Hill
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: