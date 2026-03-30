El futuro llegó: novatos mandan, Marlins ganan y el ABS decide en la primera semana de Grandes Ligas

Luego de las primeras series de la temporada 2026 de la MLB, los Yankees de Nueva York se ganaron los titulares al permitir apenas una carrera y 13 hits en tres juegos frente a los Giants de San Francisco.

Estuvieron por encima de otros contendientes como los finalistas de 2026, los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto, aun cuando ambos comenzaron la temporada con marca de 3-0, al igual que los Yankees. Los Marlins de Miami también arrancaron con récord de 3-0. De hecho, es la primera vez que los Marlins inician con ese récord desde 2009.

Los Dodgers contaron con la producción de sus más recientes contrataciones: el bateador Kyle Tucker y el cerrador Edwin “Sugar” Díaz, quien salvó dos de las tres victorias.

A nivel individual, un grupo de novatos también se hizo sentir, entre ellos el primera base de los Reds, Sal Stewart; el jardinero de los Guardians de Cleveland, Chase DeLauter; y el japonés de los White Sox, Munetaka Murakami.

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El “veterano” Mike Trout comenzó la temporada con los Angels luciendo como en sus mejores años. Giancarlo Stanton también tuvo un buen inicio con los Yankees.

Lo de los Yankees ha sido asombroso. Su cuerpo de lanzadores logró dos blanqueadas en la serie inicial y limitó a sus rivales a promedio de .143, mientras ponchaban a 27 bateadores y otorgaban solo siete bases por bolas.

Sus abridores, liderados por el zurdo Max Fried, lanzaron al menos 4.1 entradas cada uno, y los relevistas no permitieron carreras en 11.0 episodios.

El novato DeLauter brilló con cuatro jonrones en 16 turnos durante la primera serie de los Guardians. Además, lo hizo ante un cuerpo de lanzadores de los Mariners de Seattle que limitó a sus rivales a promedio de .155 en esa serie.

El novato Chase DeLauter registra cuatro cuadrangulares. (Lindsey Wasson)

Por su parte, Stewart, de 22 años, comenzó la temporada bateando de 10-7 para los Reds, incluyendo tres dobles y un cuadrangular. No se ha ponchado y suma tres bases por bolas. Bateó detrás de Elly De La Cruz y delante de Eugenio Suárez, conectando cinco batazos por encima de las 100 millas por hora ante los lanzadores de los Red Sox de Boston.

Murakami, mientras tanto, conectó tres jonrones en nueve turnos durante el primer fin de semana. Bateador zurdo, disparó un cuadrangular solitario en cada uno de los tres partidos de los White Sox, aunque también se ponchó cuatro veces. Por su lado, el jugador de cuadro novato de Detroit, Kevin McGonigle, batea para .417.

Entre los boricuas, “Sugar” Díaz comenzó produciendo para los Dodgers, con dos salvamentos en dos oportunidades. Ha enfrentado apenas a un bateador por encima del mínimo y suma dos ponches.

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Francisco Lindor inició cumpliendo su rol como primer bate. Mantiene promedio de .409 con cuatro carreras anotadas en tres juegos para los Mets de Nueva York, que comenzaron con marca de 2-1. En 11 turnos ha llegado a base seis veces.

El receptor Víctor Caratini comenzó dos de los tres juegos de los Twins de Minnesota en el fin de semana inaugural y bateó de 8-3. Defendió la receptoría en un juego y jugó la inicial en el otro.

¿Cómo va el ABS?

El sistema de revisión de bolas y strikes (ABS) fue una de las grandes curiosidades del fin de semana. Incluso decidió dos juegos, provocó una expulsión y sirvió como elemento de entretenimiento para la fanaticada.

Un total de 175 lanzamientos fueron reclamados durante el fin de semana inaugural en las Grandes Ligas, según datos de MLB. De estos, el 54% resultó contrario a la decisión original del árbitro.

De los 175 reclamos, 94 fueron revertidos y 81 confirmados.

Los equipos a la defensiva, con mejor ángulo de visión hacia el plato, fueron los más exitosos al utilizar el ABS, revirtiendo decisiones en el 63% de las 97 oportunidades.

Alex Cora, al centro, y Trevor Story, a la izquierda, discuten una jugada con el árbitro CB Bucknor. El boricua terminó expulsado. (Carolyn Kaster)

Por su parte, los equipos al bate lograron revertir el 42% de las 78 revisiones realizadas.

Uno de los momentos más dramáticos del ABS ocurrió el domingo.