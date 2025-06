El mánager boricua Dave Martínez defiende a su cuerpo técnico ante mala racha de los Nationals

“Jugué este deporte durante mucho tiempo”, comentó Martinez. “Nunca he culpado a un entrenador por nada. Trabajamos duro para mejorar, ellos nos dieron información y la usamos. Estos muchachos entienden lo que es el juego, hombre. Nunca he tenido un grupo de coaches que trabajen tan duro como ellos”.

“Estos coaches, trabajan duro”, expresó Martinez. “Y sé que cada cuerpo técnico es así. Y los jugadores lo saben. A veces tienes que poner la responsabilidad en los jugadores y ellos tienen que salir y jugar de la manera correcta. No podemos batear por ellos, no podemos atrapar la pelota por ellos, no podemos lanzar por ellos, no podemos lanzar strikes por ellos. Ellos tienen que hacer eso”.