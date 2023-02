El próximo martes, el gerente general de la novena de Puerto Rico, Joey Solá, enviará a Major League Baseball (MLB) el róster final de jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Y los nombres de los 30 jugadores se darán a conocer el jueves en un programa de MLB Network.

Hasta ahora, la gerencia de la escuadra boricua no ha ofrecido muchos detalles acerca de la confección del plantel. Incluso, no ha revelado el listado preliminar de 50 peloteros enviado a MLB para la evaluación de parte de las organizaciones.

Hay mucha expectativa sobre cuáles figuras representarán a Puerto Rico en el principal torneo de béisbol del mundo desde el 11 de marzo en Miami. Y máxime cuando los boricuas vienen de conquistar los subcampeonatos en 2013 y 2017, bajo la tutela de Edwin Rodríguez. Esta vez, le tocará al exreceptor Yadier Molina asumir las riendas de la novena.

Con miras al importante anuncio del elenco final, El Nuevo Día armó lo que sería un equipo ideal con la selección de 30 jugadores, tomando en consideración lo expresado por Solá en pasados días en que probablemente llevarán 14 jugadores de posición y 16 serpentineros.

El escogido de jugadores se hizo sin conocer la disponibilidad de algunos de ellos y sin tener conocimiento si alguna organización no autorizó la participación de algún jugador por una razón médica u otra condición.

En el seleccionado de los 30 jugadores, este medio no incluyó al jardinero George Springer al entender que, posiblemente, no estará disponible tras operarse el codo derecho en la temporada muerta, al tiempo que tampoco consideró al retirado Jake Arrieta, ya que no ha lanzado en ninguna competencia en el último año y existe una posibilidad de ver a Seth Lugo como abridor tras firmar con San Diego con la oportunidad de ganarse un puesto en la rotación.

Igualmente, El Nuevo Día optó por incluir dos brazos zurdos de ascendencia puertorriqueña con números sobresalientes en las Menores en las figuras de Eric Torres y Anthony Solometo, dejando fuera del róster a los veteranos Héctor Santiago y Alex Claudio, al igual que a los derechos Mychal Givens y Duane Underwood.

Aquí presentamos el grupo ideal de peloteros:

Receptores

Christian Vázquez – estará debutando en el Clásico. Además de sus cualidades defensivas, el bayamonés ha demostrado que puede producir con el madero en las Mayores. Firmó con Minnesota en la temporada muerta.

Martín Maldonado – será su segunda experiencia en el certamen caribeño. Debutó en 2013. Es sólido defensivamente detrás de la receptoría. Debe ser uno de los líderes en el camerino junto a Carlos Correa. Pertenece a Houston.

Primera base

José Miranda – viene de un sólido debut en las Mayores con los Twins que le hace merecedor de figurar como inicialista titular de la novena. Sacudió 15 jonrones y remolcó 66 carreras en 125 juegos en 2022.

Segunda base

Javier Báez – el apodado ‘El Mago’ ya vivió la experiencia de cubrir la intermedia en el pasado Clásico y lo hizo a mil maravillas. Hace una espectacular combinación con Francisco Lindor. Pertenece a los Tigers de Detroit.

Campocorto

Francisco Lindor – fue el paracorto titular en el certamen del 2017. Es un defensor elite en las Mayores al ganar dos Guantes de Oro en la Americana. Y ofensivamente batea con fuerza. Suma 184 vuelacercas en su carrera. Pertenece a los Mets.

Tercera base

Carlos Correa – defendió la ‘esquina caliente’ en el Clásico anterior con elegancia. Ya que su posición natural es el campocorto, posee la capacidad para cubrir más terreno. Es una pieza clave en la alineación. Pertenece a los Twins.

Utilities

Emmanuel Rivera – posee la capacidad para jugar todas las posiciones en el cuadro interior y también puede fungir como bateador emergente. Es figura estelar con Mayaguez en la pelota invernal. Pertenece a Arizona en las Mayores.

Andrew Velázquez – posee la velocidad para asumir un rol de corredor emergente en situaciones relevantes del juego. Viene de robarse 17 bases en 18 intentos con los Angels. Otra opción para este rol es el jardinero Johneshwy Fargas.

Bateador designado

Edwin Ríos – las lesiones han afectado su carrera en las Mayores, pero es un bateador zurdo con poder. En 2022 sacó siete bolas en apenas 86 turnos, antes de lesionarse con los Dodgers. Es una alternativa ante serpentineros derechos. Es agente libre.

Neftalí Soto – es un bateador derecho con fuerza. Así lo ha demostrado en Japón con 147 jonrones en 602 partidos. Es una opción ante lanzadores zurdos. Igualmente, puede defender la inicial. Juega con la novena Yokohama.

Jardineros

Kike Hernández – es el boricua con mayor experiencia cubriendo el jardín central. Es una pieza importante por su versatilidad de jugar también a un alto nivel en el cuadro interior. Seguirá militando con Boston.

Eddie Rosario – es un jardinero con excelentes cualidades defensivas y con fuerza en el madero. Perdió parte de la pasada temporada con Atlanta debido a una condición en un ojo. Ya saludable debe aportar en la defensa y ofensiva.

MJ Meléndez – aunque su posición natural es la receptoría, tuvo alguna experiencia defendiendo los bosques con los Royals. Jugó 38 partidos en los jardines. Tiene fuerza en las muñecas. Pegó 18 jonrones en 129 juegos en su debut.

Nelson Velázquez – debutó en las Grandes Ligas en la pasada temporada con los Cubs de Chicago. Su rol será uno mayor defensivo, especialmente, en las últimas entradas para entrar a reemplazar a Meléndez.

Lanzadores

Marcus Stroman – deberá ser el principal lanzador en la rotación con la responsabilidad de enfrentar a Venezuela, seguramente. Ya jugó con Estados Unidos en 2017 y ganó el oro, lanzando la final ante Puerto Rico. Pertenece a los Cubs.

José Berríos – debe figurar como segundo en la rotación de abridores con un rol más relevante en comparación a la experiencia de 2017. Pertenece a los Blue Jays de Toronto.

Seth Lugo – fue el principal abridor de Puerto Rico en el pasado Clásico. En los últimos años ha fungido como relevista, pero en diciembre firmó con San Diego con el deseo de ser abridor otra vez. Hay una posibilidad de verlo disponible para abrir.

José de León – es uno de los pocos brazos boricuas con experiencia como abridor en las Mayores, por lo que debería figurar en la rotación con el objetivo de enfrentar a Nicaragua o Israel. Firmó contrato de liga menor con los Twins.

Edwin “Sugar” Díaz – será el taponero principal del conjunto. Fue el cerrador más dominante en la pasada temporada con los Mets con 118 ponches en 62 episodios. Ya vivió esta experiencia en el Clásico de 2017.

Alexis Díaz – el hermano de Sugar Díaz tuvo un sensacional debut con Cincinnati en la pasada campaña con efectividad de 1.84 en 63.2 innings. Puede asumir un rol de ‘setup’ en el torneo. También puede fungir como relevista intermedio.

Joe Jiménez – es otro relevista con mucha velocidad en su recta. Tuvo un buen desempeño con Detroit en la pasada temporada al abanicar a 77 en 56.2 entradas Fue cambiado a Atlanta en la temporada muerta. Ha trascendido que el derecho podría no estar disponible para el certamen.

Jorge López – el cayeyano es otro de los brazos con la capacidad de cerrar juegos en aquellas ocasiones que Sugar Díaz no pueda hacerlo. Viene de registrar su mejor temporada en las Mayores con Baltimore y Minnesota. Salvó 23 juegos.

Emilio Pagán – es otro relevista establecido en las Grandes Ligas con Minnesota. Deberá fungir como relevista intermedio. Es dueño de una potente recta. Ponchó a 84 en 63 entradas en la pasada temporada.

Jovani Morán – en la actualidad es uno de los pocos zurdos boricuas con experiencia en las Mayores. Viene de ponchar a 54 en 40.2 entradas con Minnesota en 2022. Sue efectividad fue de 2.21. Tendrá un rol relevante.

Fernando Cruz – debutó a los 32 años en la pasada campaña con los Reds y demostró que puede lanzar a ese nivel. Registró efectividad de 1.23 en 14.2 entradas. En la liga invernal ha sido uno de los relevistas más consistentes en la última década.

Dereck Rodríguez – su versatilidad de fungir como relevista largo y corto le deberá dar un espacio en el elenco final. Ha lanzado en las Mayores, aunque no ha sido consistente en los últimos años. Firmó un contrato de liga menor con Minnesota.

Eric Torres – el relevista zurdo de ascendencia puertorriqueña perfila como una de las grandes promesas en la organización de los Angels. Fue dominante en Doble A en 2022 al registar 22 salvados en 23 oportunidades con 81 ponches en 51 innings.

Anthony Solometo – es otro relevista zurdo con una gran proyección en la organización de Pittsburgh. También es de ascendencia puertorriqueña. Debutó a nivel Clase A en 2022 con 51 ponches en 47.2 entradas y efectividad de 2.64.

Alex Lange – el nieto de una puertorriqueña puso sólidos números en 2022 con Detroit. El relevista derecho abanicó a 82 en 63.1 entradas. Tuvo marca de 7-4 con ERA de 3.69 en 71 apariciones en su segunda campaña en las Mayores.

Yacksel Ríos – con experiencia en las Mayores, el relevista derecho viene de una sensacional actuación en la liga invernal con Caguas. Fue seleccionado el Lanzador del Año al terminar con marca de 7-0 y efectividad de 0.65 en 27.2 entradas.