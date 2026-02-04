Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El salario promedio anual en Grandes Ligas alcanzó un récord de $4.7 millones en 2025

No empece a eso el aumento salarial desaceleró en 1.4% según información de la Asociación de Jugadores

4 de febrero de 2026 - 10:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shohei Ohtani firmó con los Dodgers un contrato por $700 millones antes de la campaña 2024. (Jae C. Hong)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - La tasa de crecimiento del salario promedio en las Grandes Ligas se desaceleró al 1.4% el año pasado, pero se estableció un récord promedio de $4,721,393, según las cifras finales de la Asociación de Jugadores.

El aumento fue el más pequeño desde que el promedio cayó en cuatro temporadas consecutivas antes de 2022. El promedio subió un $2.9% en 2024 a $4,655,366 después de incrementos del 7.2% en 2023 y del 14.8% en 2022, tras un cierre patronal de 99 días que condujo a un acuerdo de negociación colectiva de cinco años.

Después de disminuir a $3.68 millones en 2021, un año después de la temporada acortada por la pandemia de coronavirus, el promedio de la MLB ha aumentado un 28.3% en las primeras cuatro temporadas del acuerdo laboral actual, un promedio anual del 7.1%. El acuerdo actual expira el 1 de diciembre y parece probable otro cierre patronal.

Las cifras del sindicato se basan en los salarios de 2025, bonos ganados y partes prorrateadas de bonos por firmar para 1,046 jugadores en las listas activas y listas de lesionados al 31 de agosto, antes de que las listas activas se ampliaran para el resto de la temporada.

MLB aún no ha finalizado su promedio de 2025. Sus cifras difieren ligeramente debido a la metodología.

El promedio cada año es más alto en el día de apertura, pero disminuye durante la temporada a medida que los veteranos con salarios más altos son liberados y reemplazados por aquellos con menos tiempo de servicio.

Los jugadores con menos de un año de servicio en las Grandes Ligas promediaron $822,589, según el sindicato, y aquellos con uno a dos años promediaron $1,179,192.

Entre los jugadores con dos a tres años que eran elegibles para el arbitraje salarial, el promedio fue de $1,833,386, mientras que aquellos en esa clase de servicio no elegibles promediaron $1,374,760. El 22% superior de la clase, por tiempo de servicio, es elegible para arbitraje.

Los promedios entre otros en los años elegibles para arbitraje fueron de $3,273,039 para el grupo de más de tres años, $3,932,847 en el grupo de más de cuatro años y $8,019,748 en el grupo de más de cinco años, un año de tiempo de servicio antes de la elegibilidad para agente libre.

El promedio subió a $9,649,380 para jugadores de seis a siete años y alcanzó su punto máximo en $22,034,231 para jugadores de 11 a 12 años antes de disminuir a $13,703,052 para los seis jugadores activos con 15 o más años de servicio en las Mayores.

