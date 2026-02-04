Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Ramírez continuará cobrando hasta el año 2051 su contrato por $175 millones

El pacto con los Guardians por 7 campañas se distribuye en $25 millones anuales, pero con $10 millones de esos diferidos a partir de 2036

4 de febrero de 2026 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Ramírez lleva ocho de sus 13 temporadas en Grandes Ligas conectando 20 o más cuadrangulares, con cuatro de 30 o más. (Paul Sancya)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cleveland - El dominicano José Ramírez recibirá su último pago en 2051 bajo los términos del contrato de siete años y $175 millones que firmó con los Guardians de Cleveland.

Su acuerdo, anunciado el viernes, incluye salarios anuales de $25 millones, de los cuales $10 millones anuales serán diferidos.

El dinero diferido de Ramírez de cada temporada se pagará en 10 cuotas iguales cada 15 de diciembre, comenzando en el décimo año después de haber vencido el pacto vigente. Su dinero remanente de 2026 se pagará de 2036 a 2045 y su dinero de 2032, último año de su contrato por siete, se desembolsará entre 2042 y 2051.

El antesalista dominicano obtiene una cláusula que impide cualquier canje y una suite de hotel para las giras.

Ramírez ganó $72 millones entre 2022 y 2025 bajo un acuerdo de siete años y $141 millones que tenía $69 millones restantes al momento de renegociar la extensión actual: $21 millones para este año, $23 millones en 2027 y $25 millones en 2028.

El dominicano de 33 años ha jugado toda su carrera de 13 temporadas en las Grandes Ligas para Cleveland.

Siete veces elegido al Juego de Estrellas, Ramírez tuvo un récord personal de 44 bases robadas la temporada pasada y se convirtió en el cuarto pelotero con múltiples temporadas de al menos 30 jonrones y 40 robos. Tuvo un promedio de bateo de .283.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
