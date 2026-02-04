José Ramírez continuará cobrando hasta el año 2051 su contrato por $175 millones

Cleveland - El dominicano José Ramírez recibirá su último pago en 2051 bajo los términos del contrato de siete años y $175 millones que firmó con los Guardians de Cleveland.

Su acuerdo, anunciado el viernes, incluye salarios anuales de $25 millones, de los cuales $10 millones anuales serán diferidos.

El dinero diferido de Ramírez de cada temporada se pagará en 10 cuotas iguales cada 15 de diciembre, comenzando en el décimo año después de haber vencido el pacto vigente. Su dinero remanente de 2026 se pagará de 2036 a 2045 y su dinero de 2032, último año de su contrato por siete, se desembolsará entre 2042 y 2051.

El antesalista dominicano obtiene una cláusula que impide cualquier canje y una suite de hotel para las giras.

Ramírez ganó $72 millones entre 2022 y 2025 bajo un acuerdo de siete años y $141 millones que tenía $69 millones restantes al momento de renegociar la extensión actual: $21 millones para este año, $23 millones en 2027 y $25 millones en 2028.

El dominicano de 33 años ha jugado toda su carrera de 13 temporadas en las Grandes Ligas para Cleveland.