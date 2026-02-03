Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Yadier Molina se corona en Venezuela con los Navegantes de Magallanes

Es el segundo campeonato que conquista el exreceptor boricua de Grandes Ligas en el béisbol invernal, tras el conseguido con Caguas hace dos años

3 de febrero de 2026 - 9:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yadier Molina debutó como dirigente en 2022 precisamente en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. (Twitter / @Magallanes_bbc)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Navegantes del Magallanes se apoyaron en una explosiva actuación ofensiva de Rougner Odor para aplastar el lunes 14-6 a los Caribes de Anzoátegui, dominando así la serie final en seis juegos para proclamarse campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El Magallanes, el club más longevo del béisbol venezolano —fundado en 1917—, obtuvo así el gallardete número 14 de su historia y el primero desde la temporada 2021-22.

Para su dirigente, el exreceptor puertorriqueño de Grandes Ligas, Yadier Molina, fue su primer cetro en Venezuela tras su debut como dirigente en ese país en 2022, acabado de retirarse como jugador en las Grandes Ligas.

Como mánager, Molina también ganó el cetro en Puerto Rico en la campaña 2023-2024 con los Criollos de Caguas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Ha conquistado dos premios de Dirigente del Año, uno en la temporada 2024-2025 de la liga de béisbol dominicana, y otra en el recién concluido torneo venezolano.

Odor, exjugador de las Grandes Ligas, lideró el ataque al batear de 5-4, con un doble, un jonrón y cinco carreras impulsadas. Renato Núñez aportó un cuadrangular y dos remolcadas al irse de 3-1, mientras que Wilfredo Tovar conectó de 3-3, anotó tres veces y empujó una carrera.

La temporada de la LVBP se retrasó debido a conflictos políticos en el país y concluyó por primera vez en el mes de febrero. No obstante, el equipo campeón ya había definido que no participaría en la Serie del Caribe 2026, que se celebra en México, tras una decisión de la liga luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe retirara la sede a Caracas.

