Yadier Molina regresa a los Cardinals como asistente especial de la oficina principal

San Luis - El boricua Yadier Molina se reincorpora a los Cardinals de San Luis como asistente especial de la oficina principal, donde el veterano receptor aportará sus ideas sobre el programa de receptores del club, la estrategia de juego y las operaciones diarias.

Los Cardinals anunciaron el miércoles el rol de Molina bajo el nuevo presidente de operaciones de béisbol, Chaim Bloom.

Molina, de 43 años, fue pieza clave en los equipos campeones de la Serie Mundial en 2006 y 2011, adempas ganar otro par de banderines de la Liga Nacional.

El 10 veces All-Star es el único jugador en la historia del béisbol que ha atrapado 2,000 o más juegos con un solo club, y sus nueve Guantes de Oro son superados únicamente por el también puertorriqueño Iván Rodríguez y Johnny Bench en su posición.

Molina se retiró después de la temporada 2022 y pronto se dedicó a la dirección técnica. Dirigió a los Criollos de Caguas al título de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en 2023 y 2024 en Puerto Rico, y también guió al equipo en la Serie del Caribe 2024.

El puertorriqueño, igualmente, dirigió a los Navegantes del Magallanes de la Liga de Venezuela y 2022 y regresó al club el año pasado, siendo proclamado como el Mánager del Año de la liga. Y por segunda edición consecutivo será el piloto de Puerto Rico en el Clásico Mundial que se disputará en marzo.