DeportesBéisbol
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yadier Molina regresa a los Cardinals como asistente especial de la oficina principal

El boricua, que dirigirá nuevamente a Puerto Rico en el Clásico Mundial, jugó toda su carrera con San Luis

21 de enero de 2026 - 5:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yadier Molina se retiró en la temporada 2022 y será elegible para el Salón de la Fama en 2028. (Jeff Roberson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Luis - El boricua Yadier Molina se reincorpora a los Cardinals de San Luis como asistente especial de la oficina principal, donde el veterano receptor aportará sus ideas sobre el programa de receptores del club, la estrategia de juego y las operaciones diarias.

Los Cardinals anunciaron el miércoles el rol de Molina bajo el nuevo presidente de operaciones de béisbol, Chaim Bloom.

Molina, de 43 años, fue pieza clave en los equipos campeones de la Serie Mundial en 2006 y 2011, adempas ganar otro par de banderines de la Liga Nacional.

El 10 veces All-Star es el único jugador en la historia del béisbol que ha atrapado 2,000 o más juegos con un solo club, y sus nueve Guantes de Oro son superados únicamente por el también puertorriqueño Iván Rodríguez y Johnny Bench en su posición.

Molina se retiró después de la temporada 2022 y pronto se dedicó a la dirección técnica. Dirigió a los Criollos de Caguas al título de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en 2023 y 2024 en Puerto Rico, y también guió al equipo en la Serie del Caribe 2024.

El puertorriqueño, igualmente, dirigió a los Navegantes del Magallanes de la Liga de Venezuela y 2022 y regresó al club el año pasado, siendo proclamado como el Mánager del Año de la liga. Y por segunda edición consecutivo será el piloto de Puerto Rico en el Clásico Mundial que se disputará en marzo.

“Estamos felices de dar la bienvenida a ‘Yadi’ de nuevo a la organización de los Cardenals”, dijo Bloom en un comunicado. “Es un competidor de élite, un ganador constante y uno de los mejores en su posición, y esperamos muchas contribuciones durante sus visitas con nosotros”.

