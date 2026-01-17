Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yadier Molina cuenta con Nolan Arenado para el Clásico Mundial de Béisbol

El dirigente de Puerto Rico también mencionó otros 10 nombres de jugadores que deberán estar en uniforme en marzo próximo

17 de enero de 2026 - 10:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nolan Arenado fue cambiado recientemente a Arizona desde San Luis. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Yadier Molina espera contar con el veterano antesalista Nolan Arenado en la plantilla de Puerto Rico para el venidero Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

RELACIONADAS

Así lo dijo el dirigente de la escuadra boricua al canal Diamante 23 en medio de la postemporada de la liga de béisbol profesional de este país, donde él dirige a los Navegantes del Magallanes.

Molina confirmó otros nombres de jugadores que también deberán estar en uniforme en la primera ronda del certamen en el Estadio Hiram Bithorn desde el 6 marzo.

(Francisco) Lindor, Javy (Báez), (Carlos) Correa, Nolan Arenado, Edwin Díaz, José Berrios, Heliot Ramos, Víctor Caratini, Cristian Vásquez, Martín Maldonado, Fernando Cruz…contamos con todos esos muchachos para el WBC”, dijo Molina, quien debutó como mánager de los boricuas en la edición de 2023.

“Tenemos un buen equipo y esperamos hacer un buen show para poder ganar la copa. Estamos bin emocionados y contentos de que ellos acepten el reto. Contar con ellos nos hacen la vida más fácil”, continuó Molina en la entrevista.

Arenado, recientemente, fue canjeado a los Diamondbacks de Arizona desde los Cardinals de San Luis.

El gerente general Carlos Beltrán dijo que el veterano tercera base mostró interés de jugar con Puerto Rico desde un principio, después de haber representado a Estados Unidos.

De los mencionados, el derecho José Berríos ha dicho que espera recibir el visto bueno de la organización de los Blue Jays de Toronto, luego de terminar la temporada en la lista de lesionados.

Caratini, por su lado, llegó el viernes a un acuerdo de dos temporadas con los Twins de Minnesota, tras militar con los Astros de Houston.

El derecho Elmer Rodríguez es uno de los mejores prospectos del pitcheo de liga menor de los Yankees de Nueva York.La última vez que Carlos Correa participó del Clásico Mundial de Béisbol fue en la edición de 2017. Este será el trofeo que se le entregue al equipo campeón del torneo.
1 / 27 | En imágenes: estos jugadores podrían representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial. El derecho Elmer Rodríguez es uno de los mejores prospectos del pitcheo de liga menor de los Yankees de Nueva York. - Captura

Molina mencionó en el listado a los que serían los tres receptores en Caratini, Christian Vázquez y Martín “Machete” Maldonado, cuya carrera como jugador llegará a su final en este evento mundialista.

De los candidatos a representar a Puerto Rico en un listado preliminar de 50 peloteros, el jardinero George Springer comunicó que no estará disponible debido a una lesión y Mark Vientos escogió jugar con Nicaragua.

Mientras, el estelar patrullero de los Tigers de Detroit, Riley Greene, al parecer, todavía no ha tomado una decisión sobre si representará a Puerto Rico en el torneo, ya que su deseo era jugar con Estados Unidos.

Puerto Rico deberá entregar el roster final de 30 peloteros el 3 de febrero.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolYadier MolinaCarlos BeltránPuerto RicoMLBFrancisco LindorCarlos CorreaJavier BáezNolan Arenado
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 17 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: