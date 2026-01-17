Yadier Molina cuenta con Nolan Arenado para el Clásico Mundial de Béisbol

Yadier Molina espera contar con el veterano antesalista Nolan Arenado en la plantilla de Puerto Rico para el venidero Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

Así lo dijo el dirigente de la escuadra boricua al canal Diamante 23 en medio de la postemporada de la liga de béisbol profesional de este país, donde él dirige a los Navegantes del Magallanes.

Molina confirmó otros nombres de jugadores que también deberán estar en uniforme en la primera ronda del certamen en el Estadio Hiram Bithorn desde el 6 marzo.

“(Francisco) Lindor, Javy (Báez), (Carlos) Correa, Nolan Arenado, Edwin Díaz, José Berrios, Heliot Ramos, Víctor Caratini, Cristian Vásquez, Martín Maldonado, Fernando Cruz…contamos con todos esos muchachos para el WBC”, dijo Molina, quien debutó como mánager de los boricuas en la edición de 2023.

PUBLICIDAD

“Tenemos un buen equipo y esperamos hacer un buen show para poder ganar la copa. Estamos bin emocionados y contentos de que ellos acepten el reto. Contar con ellos nos hacen la vida más fácil”, continuó Molina en la entrevista.

Arenado, recientemente, fue canjeado a los Diamondbacks de Arizona desde los Cardinals de San Luis.

El gerente general Carlos Beltrán dijo que el veterano tercera base mostró interés de jugar con Puerto Rico desde un principio, después de haber representado a Estados Unidos.

De los mencionados, el derecho José Berríos ha dicho que espera recibir el visto bueno de la organización de los Blue Jays de Toronto, luego de terminar la temporada en la lista de lesionados.

Caratini, por su lado, llegó el viernes a un acuerdo de dos temporadas con los Twins de Minnesota, tras militar con los Astros de Houston.

1 / 27 | En imágenes: estos jugadores podrían representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial. El derecho Elmer Rodríguez es uno de los mejores prospectos del pitcheo de liga menor de los Yankees de Nueva York. - Captura 1 / 27 En imágenes: estos jugadores podrían representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial El derecho Elmer Rodríguez es uno de los mejores prospectos del pitcheo de liga menor de los Yankees de Nueva York. Captura Compartir

Molina mencionó en el listado a los que serían los tres receptores en Caratini, Christian Vázquez y Martín “Machete” Maldonado, cuya carrera como jugador llegará a su final en este evento mundialista.

De los candidatos a representar a Puerto Rico en un listado preliminar de 50 peloteros, el jardinero George Springer comunicó que no estará disponible debido a una lesión y Mark Vientos escogió jugar con Nicaragua.

Mientras, el estelar patrullero de los Tigers de Detroit, Riley Greene, al parecer, todavía no ha tomado una decisión sobre si representará a Puerto Rico en el torneo, ya que su deseo era jugar con Estados Unidos.