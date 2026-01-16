Víctor Caratini llega un acuerdo de dos años con los Twins

El receptor puertorriqueño Víctor Caratini llegó a un acuerdo de dos años con los Twins de Minnesota, reportó Robert Murray, Insider de MLB.

Al momento, la suma de dinero del pacto no fue revelada. Los Twins tampoco han hecho oficial la firma.

Caratini, de 32 años, viene de jugar dos años con los Astros de Houston.

En 2025, el ponceño .259 con 12 jonrones y 46 carreras remolcadas. Suma ochos años en las Mayores, jugando también con los Cubs de Chicago, Padres de San Diego y Brewers de Milwaukee.

Previo a Caratini, los Twins tuvieron en la receptoría al también boricua Christian Vázquez, quien finalizó un acuerdo de tres años con la organización en 2025.

Castro con los Rockies

El versátil pelotero de cuadro y jardinero Willi Castro llegó el jueves a un acuerdo contractual por dos años y 12,8 millones de dólares con los Rockies de Colorado informó una persona familiarizada con las negociaciones.

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Castro pasó la última temporada con los Mellizos de Minnesota y los Cachorros de Chicago, donde bateó un promedio combinado de .226 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas. Jugó en las tres posiciones de los jardines la temporada pasada, además de pasar tiempo en tercera base y el campocorto.

Incluso lanzó una entrada mientras estaba con los Mellizos.