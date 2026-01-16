Serie final de la LBPRC: ¿quiénes tienen contrato y quiénes siguen libres en el béisbol organizado?

En medio de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), varios integrantes de los Cangrejeros de Santurce y Leones de Ponce cuentan con nuevos pactos con organizaciones de las Grandes Ligas para la temporada 2026, mientras que otros aún navegan el mercado de agentes libres.

En el bando ponceño, el campocorto Edwin Díaz se reportará a los campos primaverales con los Astros de Houston.

Díaz terminó la pasada campaña con los Astros en las Menores, luego de jugar en la Liga del Pacífico de México con Jalisco.

Así que estará otra vez con la organización de Houston en busca de un espacio en el equipo grande durante esta primavera.

“Supercontento. Ya había jugado con ellos (2022) y me volvieron a ofrecer. Este año me fue bien y me ofrecieron otra vez. Soy bendecido por la oportunidad. Es mi sueño. Tener otra vueltita más me enorgullece”, declaró Díaz, de 30 años.

Edwin Díaz suma cuatro jonrones en la postemporada. (Ramón “Tonito” Zayas)

La serie final también puede servir como vitrina ante Omar López, dirigente de Santurce y actual coach de banca de los Astros, novena que dirige el puertorriqueño Josué Espada.

Díaz, sin embargo, se perdió el tercer juego de la final por una lesión en la mano derecha. Es evaluado día a día.

“(Díaz) Es excelente. Lamentablemente, en 2022, en un juego de spring training, ya lo teníamos identificado como un jugador a considerar para el equipo de Grandes Ligas, se lesionó la muñeca y perdió gran parte de la temporada” recordó López.

“El año pasado lo adquirimos estando en México. Hizo tremendo trabajo con nosotros y lo volvimos a firmar. Es un pelotero con las cualidades que nosotros buscamos. Personalidad, ética de trabajo, disciplina. Sigue siendo un pelotero que tiene mucho que dar. A ver si se gana un puesto para que esté con nosotros como utility”, agregó el mánager venezolano.

También en Ponce, el Novato del Año Eric Torres logró un contrato de liga menor con los Orioles de Baltimore. Para la final, el relevista zurdo fue dado de baja.

Eric Torres ganó el premio de Novato del Año. (Suministrada)

Torres tuvo un excelente desempeño en el montículo en la regular al no permitir carrera en 23.1 entradas. Permitió apenas seis hits y ponchó a 39.

En Santurce, el campocorto Andrew Velázquez firmó un contrato de liga menor con los Rangers de Texas. El boricua, de 31 años, no juega en el Circo Grande desde 2023. Suma seis temporadas con Tampa Bay, Cleveland, Baltimore, Yankees de Nueva York y Angels de Los Ángeles.

En tres juegos de la final, Velázquez batea para promedio de .400 con cuatro anotadas.

Andrew Velázquez está caliente con el madero en la final con Santurce. (Ramon "Tonito" Zayas)

El experimentado jugador de cuadro Jack López, en cambio, llegó a un acuerdo de liga menor en enero con los Mariners de Seattle. Militó por última vez en las Mayores con los Angels en 2024.

En diciembre pasado, el receptor Brian Navarreto renovó contrato con los Marlins de Miami. El pacto es de liga menor.

En tanto, el relevista Luis Quiñones, reclutado por los crustáceos en la postemporada, estará este año con los Twins de Minnesota.

El derecho tampoco permitió carreras en la fase regular con los Indios de Mayagüez. Tiró 26 entradas y ponchó a 39.

El zurdo abridor de los Cangrejeros, Eduardo Rivera, de 22 años, continúa en las Menores con los Red Sox de Boston.