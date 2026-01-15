Conozca a Salvatore, el “bat dog” que se roba el espectáculo en el Estadio Bithorn

Miles de fanáticos en el Estadio Hiram Bithorn se levantan de sus butacas para aplaudir. Algunos padres alertan a sus hijos para que pongan sus miradas en el terreno, mientras otras fanáticas suspiran anticipando el momento.

La euforia no va dirigida a ningún pelotero de los Cangrejeros de Santurce. Toda la atención se la roba un integrante de cuatro patas y pelaje negro brillante.

Salvatore, un perro pastor alemán de cuatro años, se convirtió en esta temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en el “Jugador Más Valioso” de los crustáceos, al convertirse en el primer canino autorizado como bat dog en la liga invernal de Puerto Rico.

Entre tres a cuatro entradas en cada partido, Salvatore sale disparado del dugout local a recoger los bates dejados por los jugadores tras consumir su turno en la caja de bateo.

PUBLICIDAD

“(La acogida) Ha sido sorpresiva y gratificante”, dijo Viviana Rivera Marrero, dueña y entrenadora de Salvatore, además de fundadora de la marca Toy Doggie.

“Esto es algo nuevo en Puerto Rico. Nunca lo habíamos hecho. Sí veníamos de trabajar con perros de obediencia, pero no sabíamos si el perro iba a ser capaz de buscar el bate, manejar las cornetas, la gente gritando y el estadio lleno. Realmente, nos ha sorprendido con la habilidad de hacer absolutamente todo lo que se le pide. Trabaja cómodo y contento. Le gusta lo que hace”, apuntó Rivera Marrero en un reciente partido de la serie final entre los Cangrejeros y los Leones de Ponce en el Bithorn.

Salvatore es un pastor alemán de cuatro años. (Ramon "Tonito" Zayas)

Como parte del entretenimiento al público entre entradas en el Bithorn, Salvatore, oriundo del estado de Louisiana, también captura frisbees.

“Interactúa mucho con el público que es algo no visto por los perros de trabajo. Siempre lo están alabando porque es sociable. Es parte de lo que queríamos, que sintiera que es parte del equipo”, agregó Rivera Marrero.

Salvatore cuenta con su propio bate para recoger en caso de que algún jugador prefiera que el perro no muerda su madero. En esos casos, el bat boy recoge el bate del pelotero y coloca otro en el suelo para que el perro salga a buscarlo.

“Es el instrumento de trabajo del pelotero. Somos bien respetuosos con eso. Es un pastor alemán. Te podrás imaginar las marcas”, indicó Rivera Marrero.

Entre los miembros de Santurce, el lanzador zurdo Eduardo Rivera es uno de los más encariñados con la mascota del equipo.

PUBLICIDAD

“Para mí es el que me baja los malos humores, el que me da tranquilidad. Es un perro que se ha ganado el cariño de todas las personas que vienen al parque. Me paso con él todo los días. Es el bebé de Santurce, pero más mío”, dijo Rivera, dueño de seis pitbulls.

La presencia de Salvatore se expandirá ahora al Béisbol Superior Doble A al conseguir contrato con los Bravos de Cidra, franquicia que tiene como nuevo dueño al estelar jugador de los Tigers de Detroit, Javier Báez.

“Ha sido bien bonito para él, para que continúe perpetuando el trabajo. Además, trabajando con otras audiencias. Pensábamos que esto sería algo simbólico y, de repente, se convirtió en el bat dog", dijo Rivera Marrero.