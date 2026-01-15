Christian Vázquez confirma su disponibilidad para el Clásico Mundial de Béisbol

Christian Vázquez dejó claro que cualquier negociación con equipos de las Grandes Ligas pasa por un punto no negociable: su compromiso de representar a Puerto Ric en el venidero Clásico Mundial de Béisbol.

El receptor de los Cangrejeros de Santurce en la pelota invernal anticipó su asistencia al magno evento con el “Team Rubio” en marzo en momentos que atraviesa por la agencia libre de las Mayores.

Se espera que Vázquez, junto al veterano Martín “Machete” Maldonado, cubran la receptoría de la novena puertorriqueña, dirigida nuevamente por Yadier Molina. Otro candidato a la receptoría es Víctor Caratini.

La plantilla oficial de 30 jugadores será revelada el 5 de febrero.

“Esperemos que eso sea así. Esperemos traer esa copa para Puerto Rico. Lo primordial que voy a decir cuando firme es que voy a estar ahí (en el Clásico) si me escogen”, dijo Vázquez a El Nuevo Día.

El bayamonés, de 35 años, debutó en la edición de 2023. Este año, el Estadio Hiram Bithorn de San Juan volverá a ser sede de la primera ronda, primera vez desde 2013.

El dos veces campeón de Serie Mundial culminó el año pasado un pacto de tres temporadas y $30 millones con los Twins de Minnesota.

Al momento, Vázquez entiende que el mercado de los receptores está lento debido a que J.T. Realmuto, principal catcher disponible, no ha firmado en la agencia libre.

“Hay muchos equipos interesados. Hay como cinco o seis. El mercado está bien lento ahora mismo. Realmuto es el principal ahora mismo. Estamos esperando que él decida dónde va a jugar. Pienso que cuando él se mueva, se van a mover los demás, caeremos donde tengamos que caer. Por ahora, eso es lo que hay”, compartió.

Caratini también es agente libre.

Sin revelar nombres, Vázquez indicó que hay organizaciones contendientes interesadas en sus servicios.

“Es lo más importante que estamos buscando. De dinero no hemos hablado todavía. Estamos esperando que vengan las ofertas. Siento que uno puede ayudar mucho a un equipo, la experiencia que uno tiene”, sostuvo.

Vázquez suma 11 años en las Mayores, ocho con los Red Sox de Boston, ganando su primer Clásico de Otoño en 2018. En 2022, volvió a alzar el campeonato con los Astros de Houston.

En la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, se reportó en la campaña 2025-26 con los Cangrejeros por cuarta vez.

Vázquez está activo en la final frente a los Leones de Ponce en busca de su primer campeonato local. Hasta el jueves, Santurce domina la serie 2-0.

“Brutal. Me encanta venir aquí y competir en Puerto Rico. Nunca he ganado aquí en Puerto Rico. Estamos peleando por mi primer título. Frente a la fanaticada y mi familia es increíble. Es lindo jugar por ese uniforme de Santurce”, expresó Vázquez.

“Quise también jugar por los turnos del Clásico, que me va a ayudar mucho para estar listo”.