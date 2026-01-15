Ponce, sin pánico en la final: “No es el primero que gane dos, es el que gane cinco”

Los Leones de Ponce salieron del Estadio Hiram Bithorn con las manos vacías tras no poder robar ninguno de los dos partidos ante los Cangrejeros de Santurce, y ahora regresan este jueves al Estadio Francisco “Paquito” Montaner para disputar tres juegos consecutivos en casa en la continuación de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Esa es la nota positiva que puede rescatar el dirigente ponceño Andy González tras las derrotas 5-4 y 8-2, respectivamente, sufridas en el Bithorn, que colocaron a los Leones abajo 2-0 en una serie pactada a un máximo de nueve juegos.

“No estamos contentos con el resultado, pero diría que el escenario ahora nos favorece con esos tres juegos en casa. Sabemos que no es el mejor comienzo, pero es parte del proceso”, dijo González a El Nuevo Día.

“No es el primero que gane dos juegos, es el que gane cinco. Nos sentimos bien y en el ‘Paquito’ vamos a hacer lo que hemos hecho todo el año: levantarnos de los días malos”, agregó.

PUBLICIDAD

La novena ponceña vendió cara su derrota del lunes, cuando empataron el marcador en la novena entrada con un cuadrangular de dos carreras del importado Alex Dickerson. Sin embargo, en la parte baja de ese episodio, el jardinero Rubén Castro le dio el triunfo a Santurce con un sencillo remolcador.

El martes, los Cangrejeros dominaron por completo el segundo duelo. El zurdo Eduardo Rivera permitió apenas dos carreras en seis entradas para apuntarse la victoria. Santurce conectó 10 imparables, incluidos tres de Andrew Velázquez y otros tres de Yohandy Morales, quienes lideraron la ofensiva.

1 / 23 | En imágenes: un cierre dramático abre la final del béisbol invernal en el Hiram Bithorn. Salvatore, la mascota que recoge los bates de Santurce. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 23 En imágenes: un cierre dramático abre la final del béisbol invernal en el Hiram Bithorn Salvatore, la mascota que recoge los bates de Santurce. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Las dos carreras de Ponce fueron impulsadas por Emmanuel “El Pulpo” Rivera.

“El primer partido fue un buen juego; se notó por qué ambos equipos están en la final. El martes fue un juego muy malo de nosotros. Cometimos errores mentales en las bases y a la defensiva. El pitcheo otorgó demasiadas bases por bolas que se convirtieron en carreras. Ese fue un juego malo, cosas que pueden pasar. Hay que aprovechar el día libre y regresar con más fuerza”, indicó González, Dirigente del Año de la temporada 2025-26.

El cuerpo de lanzadores de Ponce concedió seis boletos gratis en el segundo encuentro y dos de las ocho carreras permitidas fueron sucias, tras dos errores defensivos.

El pitcheo no responde

Tras dos juegos, el pitcheo colectivo de los Leones —fortaleza del equipo durante la temporada— presenta una efectividad de 6.61, mientras que la ofensiva batea para .219.

Este jueves, Jackson Goddard subirá a la loma por Ponce. El refuerzo registró efectividad de 1.54 en 23.1 entradas durante la fase regular.

PUBLICIDAD

“El mensaje es el mismo: es el primero que gane cinco juegos. Nosotros estamos bien, en una buena posición. Ganamos el jueves y la serie se pone 2-1. No hay razón para preocuparse ni entrar en pánico. Esto se trata de ejecutar. Así son los playoffs”, apuntó González.

Los Leones tuvieron marca de 11-9 en el Paquito Montaner durante la temporada regular y de 1-2 en las semifinales frente a Carolina. Ponce, que dominó a Santurce 3-1 en casa durante la fase regular, recibe un juego de final por primera vez desde la temporada 2010-11.

Fuera Guthrie

Ponce cayó el martes sin los servicios del jardinero y finalista al premio de Jugador Más Valioso, Dalton Guthrie. El importado se lastimó el hamstring tras hacer swing en el primer partido de la serie y, al momento, no tiene fecha de regreso.

Andy González reveló que Dalton Guthrie no jugará el jueves. (Ramon "Tonito" Zayas)

“No creo que juegue el jueves. Está en proceso de recuperación. Si entendemos que puede jugar, le daremos la oportunidad. Pero si es algo que pueda perjudicarlo a largo plazo, no es lo correcto. Fue una pieza sumamente importante todo el año. Perderlo en este momento no es fácil. No se puede reemplazar, pero como dicen por ahí, la tristeza de uno puede ser la alegría del otro. Alguien tiene que dar el paso al frente”, señaló González.

Santurce no se confía

En el campamento de los Cangrejeros, el dirigente venezolano Omar López se mostró cauto con la ventaja 2-0 obtenida al inicio de la final del béisbol invernal.

“Es como si la serie comenzara en Ponce. Estas dos victorias ya quedaron atrás. Estamos arriba, pero de aquí en adelante es cinco contra tres. Hay que empezar como si estuviéramos 0-0. Tenemos que seguir jugando buen béisbol. Gracias a Dios, las cosas nos han salido bien”, comentó López.

PUBLICIDAD

“Ellos tuvieron su descanso igual. Andy y su cuerpo técnico han hecho un gran trabajo todo el año, especialmente con el bullpen. Quizá han tenido algunas ausencias al final de la temporada, pero esos muchachos van a darlo todo por el equipo. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte”, añadió.