Yadier Molina es el Dirigente del Año en la liga invernal de Venezuela
El exgrandresligas le dio un virazón a la temporada de los Navegantes del Magallanes, clasificándolos al round robin del torneo
17 de enero de 2026 - 12:22 AM
17 de enero de 2026 - 12:22 AM
El exreceptor estelar de las Grandes Ligas, Yadier Molina, fue galardonado el viernes Premio “Chico” Carrasquel como Dirigente del Año a cargo de los Navegantes del Magallanes en la pelota invernal de Venezuela.
El boricua, quien dirigió a la novena por primera vez en 2022-23 tras su retiro de los Mayores, retornó al equipo que jugaba para 8-15.
El conjunto pudo darle la vuelta a la temporada bajo el mandato del 10 veces Guante de Oro, jugando para 20-12, marca que los ayudó a clasificar la postemporada que se juega en formato de todos contra todos.
Lídeeeer 🫡🇵🇷⚓️— Magallanes BBC ⚓️⚾️ (@Magallanes_bbc) January 16, 2026
Yadier Molina se llevó el Premio “Chico” Carrasquel como Manager del Año tras recibir 36 votos al 1er lugar y totalizar 128 ptos
El boricua concretó un gran regreso con el equipo de 20G-12P para meter a la Nave en el Round Robin 🙌⛴️
5to magallanero que lo gana pic.twitter.com/eAOioAKM4S
Molina, de 43 años, suma un campeonato en la Liga de Béisbol Roberto Clemente (LBPRC) en 2023-24 con los Criollos de Caguas. También dirigió a las Águilas Cibaeñas en República Dominicana en 2024-25.
Los Navegantes juegan para 3-6 en el Round Robin, a dos juegos de la segunda posición para clasificar a la final.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: