Yadier Molina es el Dirigente del Año en la liga invernal de Venezuela

El exreceptor estelar de las Grandes Ligas, Yadier Molina, fue galardonado el viernes Premio “Chico” Carrasquel como Dirigente del Año a cargo de los Navegantes del Magallanes en la pelota invernal de Venezuela.

El boricua, quien dirigió a la novena por primera vez en 2022-23 tras su retiro de los Mayores, retornó al equipo que jugaba para 8-15.

El conjunto pudo darle la vuelta a la temporada bajo el mandato del 10 veces Guante de Oro, jugando para 20-12, marca que los ayudó a clasificar la postemporada que se juega en formato de todos contra todos.

Molina, de 43 años, suma un campeonato en la Liga de Béisbol Roberto Clemente (LBPRC) en 2023-24 con los Criollos de Caguas. También dirigió a las Águilas Cibaeñas en República Dominicana en 2024-25.